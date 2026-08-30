മെസ്സിയുടെ നാല് ഗോളുകൾ; മോൺട്രിയലിനെ 7-1ന് തകർത്ത് ഇന്റർ മയാമി
മേജർ ലീഗ് സോക്കറിൽ (MLS) ലയണൽ മെസ്സിയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിന്റെ കരുത്തിൽ ഇന്റർ മയാമിക്ക് ചരിത്രവിജയം. എതിരില്ലാത്ത ഏഴ് ഗോളുകൾക്ക് എഫ്സി മോൺട്രിയലിനെയാണ് ഇന്റർ മയാമി തകർത്തത് (7-1). മത്സരത്തിൽ നാല് ഗോളുകളും ഒരു അസിസ്റ്റും നേടി മെസ്സി കളിക്കളത്തിൽ നിറഞ്ഞാടി.
കളിയുടെ 20-ാം മിനിറ്റിൽ കാസെമിറോയിലൂടെ മയാമിയാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. എന്നാൽ 37-ാം മിനിറ്റിൽ ഫെബിയൻ ഹെർബേഴ്സിലൂടെ മോൺട്രിയൽ തിരിച്ചടിച്ചു. തുടർന്നാണ് മെസ്സിയുടെ മാജിക് ആരംഭിച്ചത്. 40-ാം മിനിറ്റിലും ഇൻജുറി ടൈമിലും (90+6') മികച്ച ഫ്രീ കിക്ക് ഗോളുകൾ നേടിയ മെസ്സി, 52, 83 മിനിറ്റുകളിലും പന്ത് വലയിലെത്തിച്ച് ഹാട്രിക് പൂർത്തിയാക്കി. ലൂയിസ് സുവാരസ് (80'), അലക്സാണ്ടർ ഷാ (89') എന്നിവരാണ് മയാമിയുടെ മറ്റ് ഗോൾ scorers.
ഈ നാല് ഗോളുകളോടെ ഈ സീസണിൽ 18 ഗോളുകളുമായി എം.എൽ.എസ് ടോപ് സ്കോറർ പട്ടികയിൽ (Golden Boot Race) മെസ്സി ഒന്നാമതെത്തി. മയാമി ക്ലബ്ബിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.