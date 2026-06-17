​മെസ്സി മാജിക്; ഹാട്രിക്കോടെ അർജന്റീനയ്ക്ക് ലോകകപ്പിൽ വിജയത്തുടക്കം: അൾജീരിയയെ തകർത്തു

By  Metro Desk Updated: Jun 17, 2026, 08:38 IST
messi

കാൻസാസ് സിറ്റി: ലയണൽ മെസ്സിയുടെ മാന്ത്രിക ഹാട്രിക് മികവിൽ 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് തകർപ്പൻ വിജയം. ഗ്രൂപ്പ് ജെ-യിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യന്മാർ അൾജീരിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. മത്സരത്തിന്റെ 17, 60, 76 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ ഗോളുകൾ.

​ഈ ചരിത്ര ഹാട്രിക്കോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന താരമെന്ന ജർമ്മനിയുടെ മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയുടെ (16 ഗോളുകൾ) റെക്കോർഡിനൊപ്പം എത്താനും മെസ്സിക്ക് സാധിച്ചു. തന്റെ ആറാമത്തെ ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്ന അർജന്റീന നായകന്റെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് ഹാട്രിക് കൂടിയാണിത്.

​മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന അർജന്റീന, 17-ാം മിനിറ്റിൽ മെസ്സിയിലൂടെ ആദ്യ ഗോൾ കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് രണ്ടാം പകുതിയിൽ മാക് അലിസ്റ്ററിന്റെ ലോങ് റേഞ്ചർ അൾജീരിയൻ ഗോൾകീപ്പർ തടുത്തത് റീബൗണ്ടിലൂടെ മെസ്സി വലയിലാക്കി. 76-ാം മിനിറ്റിൽ നികോ ഗോൺസാലസിന്റെ അസിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് മെസ്സി തന്റെ ഹാട്രിക് തികച്ചത്. വിജയത്തോടെ അർജന്റീന ഗ്രൂപ്പിൽ മൂന്ന് പോയിന്റുമായി മുന്നിലെത്തി.

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