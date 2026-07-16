മെസ്സിയുടെ മാന്ത്രിക ക്രോസ്സ്; രക്ഷകനായി പിക്ക്ഫോർഡ്: ഇംഗ്ലണ്ടിന് ശ്വാസം നേരെ വീണ നിമിഷം
അറ്റ്ലാന്റ: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ അർജന്റീനയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് നിർണ്ണായക ലീഡ്. 55-ാം മിനിറ്റിൽ ആന്റണി ഗോർഡൻ നേടിയ ഗോളിന് ഇംഗ്ലണ്ട് മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും, അതിനുശേഷം അർജന്റീന ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചു.
മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ നിമിഷം പിറന്നത് 69-ാം മിനിറ്റിലാണ്. വലതുവിംഗിൽ നിന്നും ലയണൽ മെസ്സി നൽകിയ അതിമനോഹരമായ ഒരു ക്രോസ്സ് പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ നിക്കോളാസ് ഗോൺസാലസ് കൃത്യമായി തലവെച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് ഗോൾപോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. ഗോൾ ഉറപ്പായ നിമിഷത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഗോൾകീപ്പർ ജോർദാൻ പിക്ക്ഫോർഡ് അവിശ്വസനീയമായ ഒരു വൺ-ഹാൻഡഡ് 'സ്കൂപ്പ്' സേവിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ രക്ഷകനായി അവതരിച്ചു.
ഡിഫൻസിലേക്ക് വലിഞ്ഞ് ഇംഗ്ലണ്ട്: 'ഫൈവ് അറ്റ് ദ ബാക്ക്' തന്ത്രവും ഡാൻ ബേണും വേണമോ?
ഗോൾ അടിച്ചതിന് പിന്നാലെ തോമസ് ടുഹലിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് വലിഞ്ഞ് കളിക്കുന്നതാണ് മൈതാനത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അർജന്റീനയുടെ സമ്മർദ്ദം അതിജീവിക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ട് പാടുപെടുമ്പോൾ കമന്റേറ്റർമാരും ആരാധകരും ഒരുപോലെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് "ഡാൻ ബേണിനെ (Dan Burn) ഇറക്കി ഡിഫൻസ് അഞ്ചംഗ നിരയാക്കി മാറ്റാൻ സമയമായോ?" എന്നത്.
തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ തടയാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന് പ്രതിരോധത്തിൽ കൂടുതൽ കരുത്ത് ആവശ്യമായി വരും. നിലവിൽ 1-0 ന് മുന്നിലാണെങ്കിലും, അർജന്റീനയെപ്പോലൊരു വമ്പൻ ടീമിനെതിരെ കളി തീരും വരെ പ്രതിരോധം മാത്രം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക അപകടകരമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് നിരയിൽ ഡിഫൻഡർ ഡാൻ ബേണിന്റെ ശാരീരിക കരുത്തും പൊക്കവും പ്രതിരോധം കോട്ടയാക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കാം.