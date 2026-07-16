മെസ്സിയുടെ മാന്ത്രിക പാസ്; എൻസോ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ വെടിയുണ്ടയുതിർക്കുന്ന ഗോൾ: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ അർജന്റീനയ്ക്ക് സമനില
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് സമനില പൂട്ടുപൊളിച്ച് രക്ഷകനായി എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ്. മത്സരത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു (1-1).
മത്സരത്തിനിടയിലെ ഒരു തന്ത്രപരമായ നീക്കമാണ് അർജന്റീനയെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സി എടുത്ത ഷോർട്ട് കോർണർ റോഡ്രിഗോ ഡി പോളിന് ലഭിച്ചു. ഡി പോൾ ഉടൻ തന്നെ പന്ത് തിരികെ മെസ്സിക്ക് കൈമാറി. തുടർന്ന് ബോക്സിന് തൊട്ടുവെളിയിൽ (ഏകദേശം 22 വാര അകലെ) വലതുവശത്തായി നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന എൻസോ ഫെർണാണ്ടസിലേക്ക് മെസ്സി ഒരു തകർപ്പൻ പാസ് നൽകി.
പന്ത് സ്വീകരിച്ച എൻസോ, മുൻപ് നടത്തിയ ചില ശ്രമങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് ഇത്തവണ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൃത്യമായി ഷോട്ടുതിർത്തു. തന്റെ ഇൻസ്റ്റെപ്പ് (Instep) ഉപയോഗിച്ച് തൊടുത്ത ആ വെടിയുണ്ട കണക്കെയുള്ള ഷോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഗോൾകീപ്പറെ നിഷ്പ്രഭനാക്കിക്കൊണ്ട് ഗോൾവലയുടെ ഇടതുമൂലയിലേക്ക് തുളച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.
ഈ തകർപ്പൻ ഗോളിലൂടെ അർജന്റീന കളിയിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരികയും സമനില പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു.