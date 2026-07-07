മെസ്സിയുടെ ആനന്ദക്കണ്ണീർ; ഈജിപ്തിനെതിരെ അവിശ്വസനീയ തിരിച്ചുവരവുമായി അർജന്റീന ക്വാർട്ടറിൽ
അറ്റ്ലാന്റ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ന്റെ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ ഈജിപ്തിനെതിരെ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കടന്നു. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് കളി അവസാനിക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ അർജന്റീന 3-2 എന്ന സ്കോറിന് വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. മത്സരവിജയത്തിന് പിന്നാലെ നായകൻ ലയണൽ മെസ്സി ആനന്ദക്കണ്ണീരോടെയാണ് മൈതാനം വിട്ടത്.
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഈജിപ്ത് ആണ് ആദ്യം ലീഡെടുത്തത്. 15-ാം മിനിറ്റിൽ യാസർ ഇബ്രാഹിമിലൂടെ ഈജിപ്ത് അർജന്റീനയെ ഞെട്ടിച്ചു. ആദ്യ പകുതിയിൽ പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചെങ്കിലും മെസ്സിയുടെ കിക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഗോൾകീപ്പർ മുസ്തഫ ഷൊബീർ തടുത്തിട്ടു. തുടർന്ന് 67-ാം മിനിറ്റിൽ മുസ്തഫ സിക്കോയിലൂടെ ഈജിപ്ത് രണ്ടാം ഗോളും നേടി ലീഡ് ഉയർത്തി (2-0).
എന്നാൽ അവസാന പത്തു മിനിറ്റുകളിൽ കളി മാറിമറിഞ്ഞു. 79-ാം മിനിറ്റിൽ ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേറോയിലൂടെ അർജന്റീന ആദ്യ ഗോൾ മടക്കി. തൊട്ടുപിന്നാലെ 83-ാം മിനിറ്റിൽ മെസ്സിയിലൂടെ അർജന്റീന സമനില പിടിച്ചു (2-2). ഈ ഗോളോടെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ 8 ഗോളുകൾ തികച്ച മെസ്സി ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസിൽ ഒന്നാമതെത്തി. ഒടുവിൽ മത്സരത്തിന്റെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ (90+3') എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് നേടിയ തകർപ്പൻ ഗോളിലൂടെ അർജന്റീന അവരുടെ ആവേശകരമായ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.
അറ്റ്ലാന്റ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ന്റെ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ ഈജിപ്തിനെതിരെ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കടന്നു. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് കളി അവസാനിക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ അർജന്റീന 3-2 എന്ന സ്കോറിന് വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. മത്സരവിജയത്തിന് പിന്നാലെ നായകൻ ലയണൽ മെസ്സി ആനന്ദക്കണ്ണീരോടെയാണ് മൈതാനം വിട്ടത്.
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഈജിപ്ത് ആണ് ആദ്യം ലീഡെടുത്തത്. 15-ാം മിനിറ്റിൽ യാസർ ഇബ്രാഹിമിലൂടെ ഈജിപ്ത് അർജന്റീനയെ ഞെട്ടിച്ചു. ആദ്യ പകുതിയിൽ പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചെങ്കിലും മെസ്സിയുടെ കിക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഗോൾകീപ്പർ മുസ്തഫ ഷൊബീർ തടുത്തിട്ടു. തുടർന്ന് 67-ാം മിനിറ്റിൽ മുസ്തഫ സിക്കോയിലൂടെ ഈജിപ്ത് രണ്ടാം ഗോളും നേടി ലീഡ് ഉയർത്തി (2-0).
എന്നാൽ അവസാന പത്തു മിനിറ്റുകളിൽ കളി മാറിമറിഞ്ഞു. 79-ാം മിനിറ്റിൽ ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേറോയിലൂടെ അർജന്റീന ആദ്യ ഗോൾ മടക്കി. തൊട്ടുപിന്നാലെ 83-ാം മിനിറ്റിൽ മെസ്സിയിലൂടെ അർജന്റീന സമനില പിടിച്ചു (2-2). ഈ ഗോളോടെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ 8 ഗോളുകൾ തികച്ച മെസ്സി ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസിൽ ഒന്നാമതെത്തി. ഒടുവിൽ മത്സരത്തിന്റെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ (90+3') എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് നേടിയ തകർപ്പൻ ഗോളിലൂടെ അർജന്റീന അവരുടെ ആവേശകരമായ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.