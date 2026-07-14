മെസ്സി മയം മായാത്ത റെക്കോർഡുകൾ; പക്ഷേ അർജന്റീന ജേഴ്സിയിൽ ഈ 15 രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ മാത്രം ലിയോയ്ക്ക് ഗോളില്ല
ലോക ഫുട്ബോളിലെ ഒട്ടുമിക്ക റെക്കോർഡുകളും സ്വന്തം പേരിൽ മാറ്റിയെഴുതിയ അർജന്റീനൻ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയർ അതിശയകരമാണ്. തന്റെ കരിയറിൽ അർജന്റീനയ്ക്കായി 205 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 125-ലധികം ഗോളുകൾ താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, മെസ്സി ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ടും അർജന്റീനൻ കുപ്പായത്തിൽ ഒരു ഗോൾ പോലും നേടാനാകാത്ത 15 അന്താരാഷ്ട്ര ടീമുകളുണ്ട്.
മെസ്സി നേരിട്ടിട്ടും ഗോൾവല കുലുക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രധാന രാജ്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
മെസ്സിക്ക് ഗോൾ നേടാനാകാത്ത പ്രധാന രാജ്യങ്ങൾ:
ഹംഗറി 🇭🇺: 2005-ൽ മെസ്സിയുടെ സീനിയർ അന്താരാഷ്ട്ര അരങ്ങേറ്റ മത്സരം ഹംഗറിക്കെതിരെയായിരുന്നു. എന്നാൽ കളത്തിലിറങ്ങി വെറും 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ താരം ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്താവുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ ടീമിനെതിരെ കളിക്കാൻ മെസ്സിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
നോർവേ 🇳🇴: നോർവേക്കെതിരെ ഗോൾ നേടാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, തന്റെ കരിയറിൽ നോർവേയെ തോൽപ്പിക്കാനും മെസ്സിക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഖത്തർ 🇶🇦: ഖത്തറിനെതിരെ രണ്ട് തവണ മെസ്സി കളിച്ചിട്ടുണ്ട് (2005-ലെ സൗഹൃദ മത്സരവും 2019-ലെ കോപ്പ അമേരിക്കയും). രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും അർജന്റീന വിജയിച്ചെങ്കിലും മെസ്സിക്ക് ഗോൾ നേടാനായില്ല.
ദക്ഷിണ കൊറിയ 🇰🇷: ലോകകപ്പ് വേദികളിലടക്കം ദക്ഷിണ കൊറിയക്കെതിരെ മെസ്സി ബൂട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗോൾ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
(ഇതുകൂടാതെ മെസ്സി കളിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് ചില ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെയും കരിയറിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഗോൾ നേടാൻ സാധിക്കാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്.)
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ആദ്യമായി!
മറ്റൊരു കൗതുകകരമായ വസ്തുത, ഫുട്ബോൾ വൻശക്തികളായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ (Three Lions) മെസ്സി തന്റെ കരിയറിൽ ഇതുവരെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം പോലും കളിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ്. എന്നാൽ 2026 ലോകകപ്പിന്റെ സെമി ഫൈനലിൽ അർജന്റീന ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഈ മത്സരത്തിലൂടെ ആ ചരിത്രപരമായ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമാകും.