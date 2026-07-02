മെക്സിക്കോയുടെ ഉയരം ഇംഗ്ലണ്ടിന് കടുത്ത പരീക്ഷണം; മറികടക്കാൻ ടുഹെലിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ സഹ-ആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോയെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിന് കളിക്കളത്തിലെ എതിരാളികൾ മാത്രമല്ല, മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലെ സവിശേഷമായ കാലാവസ്ഥയും വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുന്നു. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 2,240 മീറ്റർ (ഏകദേശം 7,300 അടി) ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രശസ്തമായ അസ്റ്റെക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് (Estadio Azteca) ഈ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്.
ബുധനാഴ്ച നടന്ന റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരത്തിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയെ 2-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. ഹാരി കെയിന്റെ ഇരട്ട ഗോളുകളാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് തുണയായത്. എന്നാൽ അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് വെറും മൂന്ന് ദിവസത്തെ സമയം മാത്രമുള്ളതിനാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് കാലാവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ (Acclimatization) ആവശ്യത്തിന് സമയം ലഭിക്കില്ല.
പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ:
ഈ അന്തരീക്ഷവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ശാരീരികമായി നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, കാരണം അതിന് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമാണ്. മത്സരങ്ങൾക്കിടയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ സമയം മാത്രമാണുള്ളത്. ഇതൊരു വലിയ പോരായ്മ തന്നെയാണ്, എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഈ വെല്ലുവിളിയെ നേരിടാൻ സജ്ജരാണ്.— തോമസ് ടുഹെൽ, ഇംഗ്ലണ്ട് പരിശീലകൻ
ഓക്സിജന്റെ കുറവ്: മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലെ നേർത്ത വായു കാരണം കളിക്കാർക്ക് ഓരോ ശ്വാസത്തിലും ലഭിക്കുന്ന ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും. ഇത് കളിക്കാരുടെ സ്റ്റാമിനയെയും വേഗത്തിലുള്ള റിക്കവറിയെയും ബാധിക്കും. വിദഗ്ദ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ കളിക്കാരുടെ ഓക്സിജൻ ശേഷിയിൽ (VO2 max) 6 മുതൽ 7 ശതമാനം വരെ കുറവുണ്ടാകാം.
മെക്സിക്കോയ്ക്കുള്ള മുൻതൂക്കം: ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ മത്സരങ്ങളെല്ലാം മെക്സിക്കോ ഈ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കളിച്ചത്. അതിനാൽ അവരുടെ കളിക്കാർ ഈ സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൂർണ്ണമായും പൊരുത്തപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു.
ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും?
സാധാരണയായി ഇംഗ്ലണ്ട് പുറത്തെടുക്കാറുള്ള കടുത്ത പ്രസ്സിങ് (High-intensity pressing) ശൈലി ഈ മത്സരത്തിൽ തുടരുക ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിവേഗം കളിക്കാർ തളരാൻ ഇത് കാരണമാകും. അതിനാൽ മത്സരത്തിന്റെ വേഗത കുറച്ച്, പന്ത് കൂടുതൽ സമയം കൈവശം വച്ച് (Ball possession), കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ മാത്രം ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുന്ന 'ഫുട്ബോൾ ഇന്റലിജൻസ്' തന്ത്രമായിരിക്കും തോമസ് ടുഹെൽ സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യത. കളിക്കാരുടെ ഹൈഡ്രേഷനും പോഷകാഹാരത്തിനും മെഡിക്കൽ സംഘം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ സമയം ജൂലൈ 6 തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 5:30 നാണ് (ബ്രിട്ടീഷ് സമയം ജൂലൈ 6, പുലർച്ചെ 1:00 മണി) ഈ ആവേശപ്പോരാട്ടം നടക്കുക.