നെതർലൻഡ്സിനെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ വീഴ്ത്തി മൊറോക്കോ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ; അറ്റ്ലസ് സിംഹങ്ങളുടെ അവിശ്വസനീയ കുതിപ്പ്!
മോണ്ടെറി (മെക്സിക്കോ): ആവേശം അവസാന നിമിഷം വരെ നീണ്ടുനിന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പ് റൗണ്ട് ഓഫ് 32 പോരാട്ടത്തിൽ കരുത്തരായ നെതർലൻഡ്സിനെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ അട്ടിമറിച്ച് മൊറോക്കോ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് (റൗണ്ട് ഓഫ് 16) യോഗ്യത നേടി. നിശ്ചിത സമയത്തും അധിക സമയത്തും ഇരുടീമുകളും ഓരോ ഗോൾ വീതം (1-1) നേടി തുല്യത പാലിച്ചതോടെയാണ് മത്സരം ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീണ്ടത്. ഷൂട്ടൗട്ടിൽ 3-2 എന്ന സ്കോറിനാണ് മൊറോക്കോ ഡച്ച് പടയെ കീഴടക്കിയത്.
മത്സരത്തിന്റെ 72-ാം മിനിറ്റിൽ കോഡി ഗാക്പോയിലൂടെ നെതർലൻഡ്സാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. ഡച്ച് വിജയം ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന മത്സരത്തിന്റെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ (90+1') ഇസ്സ ദിയോപ് നേടിയ നാടകീയ ഗോളിലൂടെ മൊറോക്കോ മത്സരത്തിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നു.
തുടർന്ന് നടന്ന ആവേശകരമായ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ മൊറോക്കൻ ഗോൾകീപ്പർ യാസിൻ ബോണോയുടെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ടീമിന് തുണയായത്. നെതർലൻഡ്സിന്റെ ക്രിസെൻസിയോ സമ്മർവില്ലെയുടെ നിർണായക കിക്ക് ബോണോ തടുത്തിട്ടു. മൊറോക്കോയ്ക്കായി ഇസ്മായിൽ സൈബാരി ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തർ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പിച്ചു. ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പ്രവേശനത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ മൊറോക്കോ ഇനി കാനഡയെ നേരിടും.