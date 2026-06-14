ബ്രസീലിനെ വിറപ്പിച്ച് മൊറോക്കോയുടെ ‘ഗണിതശാസ്ത്ര’ വിസ്മയം; മധ്യനിര ഭരിച്ച് പതിനെട്ടുകാരൻ അയൂബ് ബൗആദി

By  Metro Desk Jun 14, 2026, 10:54 IST
Sp

ന്യൂയോർക്ക്: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ വൻവേദിയിൽ ബ്രസീൽ എന്ന വന്മരത്തെ സമനിലയിൽ തളച്ച മൊറോക്കൻ ടീമിൽ ഇതാ ഒരു പുതിയ അത്ഭുത ബാലൻ ഉദിച്ചുയർന്നിരിക്കുന്നു. ഫ്രാൻസിന്റെ യൂത്ത് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ പദവി വേണ്ടെന്നുവെച്ച് തന്റെ സ്വന്തം വേരുകളിലേക്ക് മടങ്ങി മൊറോക്കോ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ 18-കാരൻ അയൂബ് ബൗആദിയാണ് ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം.

​ബ്രസീലിനെതിരായ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ കാസെമിറോ, ബ്രൂണോ ഗിമാരസ് തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര താരങ്ങൾ അണിനിരന്ന കാനറികളുടെ മധ്യനിരയെ വെറും പതിനെട്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ബൗആദി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിഷ്പ്രഭമാക്കി. മത്സരത്തിൽ 14 വിജയകരമായ ടാക്കിളുകളും 90 ശതമാനത്തിലധികം കൃത്യതയാർന്ന പാസുകളുമായി കളം നിറഞ്ഞ ബൗആദിയാണ് മൊറോക്കോയ്ക്ക് കരുത്തായത്.

​ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ ലില്ലിക്ക് (Lille) വേണ്ടി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിനെതിരെ കളിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ബൗആദി, കളിക്കളത്തിലെ വേഗതയേക്കാൾ ബുദ്ധികൂർമ്മത കൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധേയനാകുന്നത്. പഠനത്തിലും അതീവ മിടുക്കനായ ഈ താരം തന്റെ 16-ാം വയസ്സിൽ സയൻസ് ബാക്കലറിയേറ്റ് ഉയർന്ന മാർക്കോടെ പാസായ ആളാണ്. കളി വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാനും ഗണിതശാസ്ത്രം തന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ബൗആദിയുടെ പക്ഷം. മൊറോക്കൻ ഫുട്ബോളിന്റെ അടുത്ത ഒരു പതിറ്റാണ്ടുകാലത്തെ സുപ്രധാന കരുത്തായാണ് ഫുട്ബോൾ നിരീക്ഷകർ ഈ കൗമാരക്കാരനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.

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