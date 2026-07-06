ബ്രസീലിനെ പുറത്താക്കി നോർവേ ക്വാർട്ടറിൽ; ഡ്രമ്മടിച്ച് 'വൈക്കിംഗ് റോ' ആഘോഷവുമായി ഹാലണ്ട്
ന്യൂജേഴ്സി: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ വൻ അട്ടിമറി. പ്രീ-ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ അഞ്ച് തവണത്തെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീലിനെ തകർത്ത് നോർവേ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കടന്നു. സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ ഏർലിങ് ഹാലണ്ടിന്റെ ഇരട്ട ഗോൾ മികവിലാണ് നോർവേ 2-1 ന് സാമ്പാ പടയെ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്.
മത്സരത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും ഗോൾരഹിതമായിരുന്ന കളിയിൽ 79-ാം മിനിറ്റിലാണ് ഹാലണ്ട് നോർവേയെ മുന്നിലെത്തിച്ചത്. തുടർന്ന് 90-ാം മിനിറ്റിൽ താരം തന്റെ രണ്ടാം ഗോളും നേടി വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ഇൻജുറി ടൈമിൽ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ നെയ്മർ ബ്രസീലിനായി ഒരു ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ചെങ്കിലും കാനറികളെ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
തരംഗമായി ഹാലണ്ടിന്റെ 'വൈക്കിംഗ് റോ' ആഘോഷം
ചരിത്ര വിജയത്തിന് പിന്നാലെ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഹാലണ്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വിഖ്യാതമായ 'വൈക്കിംഗ് റോ' (Viking Row) ആഘോഷം ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ക്യാപ്റ്റൻ മാർട്ടിൻ ഒഡെഗാർഡ് നൽകിയ ഡ്രം സ്റ്റിക്കുകളുമായി ഹാലണ്ട് ഗാലറിക്ക് മുന്നിൽ ഡ്രമ്മടിച്ചാണ് ടീമിനെയും കാണികളെയും ഈ പരമ്പരാഗത തുഴച്ചിൽ രീതിയിലുള്ള ആഘോഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
"28 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ് വെറുതെയായില്ല" എന്ന് മത്സരശേഷം ഹാലണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു. ടൂർണമെന്റിൽ ഇതുവരെ 7 ഗോളുകൾ നേടിയ ഹാലണ്ട് ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ കിലിയൻ എംബാപ്പെ, ലയണൽ മെസ്സി എന്നിവർക്കൊപ്പം ഒന്നാമതെത്തി. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് - മെക്സിക്കോ മത്സരത്തിലെ വിജയികളെയാണ് നോർവേ നേരിടുക.