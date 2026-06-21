ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഏകദിന പരമ്പര: കോലി തിരിച്ചെത്തി, ബുമ്ര കളിക്കും; സഞ്ജുവിനെ പരിഗണിച്ചില്ല, ജയ്സ്വാൾ പുറത്ത്

By  Metro Desk Jun 21, 2026, 15:48 IST
വീരാട് കോലി

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള 15 അംഗ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ ബി.സി.സി.ഐ (BCCI) പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് വിട്ടുനിന്നിരുന്ന മുതിർന്ന താരം വിരാട് കോലി ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതാണ് പ്രധാന സവിശേഷത. സൂപ്പർ പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും ടീമിലിടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. യുവ ഓപ്പണർ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലാണ് ടീമിനെ നയിക്കുക. ശ്രേയസ് അയ്യരാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ.

​മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ ഏകദിന ടീമിലേക്ക് പരിഗണിച്ചില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. കെ.എൽ രാഹുൽ, ഇഷാൻ കിഷൻ എന്നിവരാണ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാരായി ടീമിലുള്ളത്. വെടിക്കെട്ട് ഓപ്പണർ യശസ്വി ജയ്സ്വാളിനെ ഏകദിന സ്ക്വാഡിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

​ഹാംസ്ട്രിങ് പരിക്കിനെ തുടർന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള പരമ്പര നഷ്ടമായ കോലിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ഫിറ്റ്നസ് ക്ലിയറൻസിന് വിധേയമായിരിക്കും. കുൽദീപ് യാദവ്, അക്സർ പട്ടേൽ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ എന്നിവർ സ്പിൻ വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ബുമ്രയ്ക്കൊപ്പം അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, ഹർഷിത് റാണ, ഗുർനൂർ ബ്രാർ എന്നിവരാണ് പേസ് നിരയിലുള്ളത്. ജൂലൈ 14-നാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ ഏകദിന ടീം (India's ODI Squad):

​ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), രോഹിത് ശർമ്മ, വിരാട് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), കെ.എൽ രാഹുൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, അക്സർ പട്ടേൽ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, ഹർഷിത് റാണ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, ഗുർനൂർ ബ്രാർ.

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