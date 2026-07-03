ക്രൊയേഷ്യയെ തകർത്ത് പോർച്ചുഗൽ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ; തിളങ്ങി റൊണാൾഡോയും റാമോസും
ടൊറന്റോ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ന്റെ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ക്രൊയേഷ്യക്കെതിരെ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവുമായി പോർച്ചുഗൽ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ (റൗണ്ട് ഓഫ് 16) പ്രവേശിച്ചു. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് പോർച്ചുഗലിന്റെ തകർപ്പൻ വിജയം. കാനഡയിലെ ടൊറന്റോ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് പോർച്ചുഗൽ അവിസ്മരണീയമായ വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്.
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യപകുതി ഇരുടീമുകളും ഗോൾരഹിതമായി പിരിഞ്ഞു. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ 53-ാം മിനിറ്റിൽ ഇവാൻ പെരിസിച്ചിലൂടെ ക്രൊയേഷ്യയാണ് ആദ്യം ലീഡെടുത്തത്.
ഗോൾ വഴങ്ങിയതോടെ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച പോർച്ചുഗൽ 68-ാം മിനിറ്റിൽ സമനില പിടിച്ചു. പെനാൽറ്റി ബോക്സിൽ വെച്ച് റെനാറ്റോ വെയ്ഗയെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ഇതിഹാസ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ താരം എന്ന റെക്കോർഡും ഇതോടെ റൊണാൾഡോ സ്വന്തമാക്കി.
മത്സരം എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് കരുതിയിരിക്കെ, ഇഞ്ചുറി ടൈമിന്റെ നാലാം മിനിറ്റിൽ (90+4') പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഗോൺസാലോ റാമോസ് ഹെഡ്ഡറിലൂടെ പോർച്ചുഗലിന്റെ വിജയഗോൾ നേടി. റാഫേൽ ലിയാവോയുടെ മനോഹരമായ ക്രോസാണ് റാമോസ് വലയിലാക്കിയത്. അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ക്രൊയേഷ്യ വലകുലുക്കിയെങ്കിലും വാർ (VAR) പരിശോധനയിൽ അത് ഓഫ്സൈഡ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഗോൾ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.
പ്രീക്വാർട്ടറിൽ കരുത്തരായ സ്പെയിൻ ആണ് പോർച്ചുഗലിന്റെ എതിരാളികൾ. ഈ പരാജയത്തോടെ ക്രൊയേഷ്യൻ ഇതിഹാസം ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ചിന്റെ ലോകകപ്പ് കരിയറിനും ഇതോടെ അവസാനമായേക്കും.