ബ്രാഡ്ലി ബാർകോളയെ വിൽക്കാൻ പിഎസ്ജി തയാർ; പക്ഷേ വില കേട്ട് ഞെട്ടി ആഴ്സണലും ലിവർപൂളും
ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ പാരീസ് സെന്റ് ഷെർമെയ്ൻ (PSG) തങ്ങളുടെ യുവ വിങ്ങർ ബ്രാഡ്ലി ബാർകോളയെ ഈ സമ്മറിൽ വിൽക്കാൻ തയാറാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ താരത്തിനായി PSG ആവശ്യപ്പെടുന്ന വൻ തുക നൽകാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബുകളായ ആഴ്സണലോ ലിവർപൂളോ തയാറല്ല.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
താരം: ബ്രാഡ്ലി ബാർകോള (23 വയസ്സ്, ഫ്രാൻസ് വിങ്ങർ)
PSG ആവശ്യപ്പെടുന്ന തുക: ഏകദേശം €130 മില്യൺ (£112 മില്യൺ)
താൽപര്യമുള്ള ക്ലബ്ബുകൾ: ആഴ്സണൽ, ലിവർപൂൾ
പ്രശ്നം: താരം ക്ലബ്ബ് വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, PSG നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഭീമമായ ട്രാൻസ്ഫർ തുക (Asking Price) നൽകാൻ ഇരു ക്ലബ്ബുകളും തയാറല്ല.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാർകോള PSG വിടാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്?
കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ PSG-ക്കായി 49 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 13 ഗോളുകളും 7 അസിസ്റ്റുകളും നേടി ബാർകോള മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ടീമിലെ മറ്റ് സൂപ്പർ താരങ്ങളായ ഉസ്മാൻ ഡെംബെലെ, ഖ്വിച ക്വാരത്സ്ഖെലിയ എന്നിവർക്ക് പിന്നിലായി പലപ്പോഴും പകരക്കാരന്റെ റോളിലായിരുന്നു താരം. പ്രത്യേകിച്ച് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സെമി ഫൈനലിലും ഫൈനലിലും ആദ്യ ഇലവനിൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കാത്തതാണ് താരത്തെ ക്ലബ്ബ് വിടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. കൂടാതെ പുതിയ കരാർ ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടിയതും PSG-യെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചു.
ലിവർപൂളും ആഴ്സണലും തങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റനിര ശക്തമാക്കാൻ ബാർകോളയെ ടീമിലെത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, PSG തങ്ങളുടെ ഭീമമായ ഡിമാൻഡ് കുറച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. പ്രസ്തുത താരം ഇപ്പോൾ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്കായി ഫ്രഞ്ച് ടീമിനൊപ്പമാണുള്ളത്.