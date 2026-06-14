സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ ഞെട്ടിച്ച് ഖത്തർ; ഫിഫ 'ഏകാധിപതിയെപ്പോലെ' പെരുമാറുന്നുവെന്ന് ഗാരി നെവിൽ
സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ: ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ബി പോരാട്ടത്തിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരെ ഖത്തറിന് അട്ടിമറി ജയം. എന്നാൽ, മത്സരത്തിനിടെയുണ്ടായ വിവാദമായ വി.എ.ആർ (VAR) തീരുമാനവും അതിനുപിന്നാലെ ഫിഫയ്ക്കെതിരെ മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം ഗാരി നെവിൽ നടത്തിയ രൂക്ഷവിമർശനവുമാണ് ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് ചർച്ചയാകുന്നത്.
മത്സരത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് അനുകൂലമായി ലഭിച്ച പെനാൽറ്റിയാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത്. ഖത്തർ ഗോൾകീപ്പർ മഹ്മൂദ് അബുനാദ സ്വിസ് താരം റെമോ ഫ്രൂലറെ ബോക്സിൽ വീഴ്ത്തിയതിനാണ് റഫറി പെനാൽറ്റി വിധിച്ചത്. ഈ പെനാൽറ്റി കിക്ക് ബ്രീൽ എംബോളോ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.
എന്നാൽ, ഫ്രൂലർ പന്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് വ്യക്തമായ ഓഫ്സൈഡ് ആയിരുന്നുവെന്ന് റീപ്ലേകളിൽ സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു. ഫിഫയുടെ സെമി-ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഓഫ്സൈഡ് സാങ്കേതികവിദ്യ ലഭ്യമായിരുന്നിട്ടും വി.എ.ആർ പരിശോധനയുടെ കൃത്യമായ ദൃശ്യങ്ങളോ ലൈനുകളോ ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഫിഫ തയ്യാറായില്ല. ഇത് കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി.
ഐ.ടി.വി (ITV) ചാനലിലെ തത്സമയ ചർച്ചയ്ക്കിടെയാണ് മുൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് താരം ഗാരി നെവിൽ ഫിഫയ്ക്കെതിരെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്:
"ഇതൊരു ഏകാധിപത്യ ഭരണം (Dictatorship) പോലെയാണ്. തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള തെളിവുകൾ ആർക്കും കാണിക്കാതെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിവെക്കുന്നതും, മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ ആരാധകർക്ക് അത് നൽകാതിരിക്കുന്നതും തികച്ചും വിഡ്ഢിത്തമാണ്." - ഗാരി നെവിൽ
ഫിഫയുടെ ഈ സുതാര്യമില്ലായ്മ സാങ്കേതികവിദ്യയോടുള്ള ആരാധകരുടെ വിശ്വാസ്യത തകർക്കുമെന്നും നെവിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുൻ താരം ഇയാൻ റൈറ്റും റഫറിങ് തീരുമാനത്തെ 'ഒരു അഴിമതി' (Scandal) എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു.
എന്നാൽ ഈ വിവാദങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒടുവിൽ, ശക്തരായ സ്വിസ് പടയെ അട്ടിമറിച്ച് ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.