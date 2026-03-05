വാംഖഡെയിൽ റൺമഴ; ഇംഗ്ലണ്ടിന് 254 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം: സഞ്ജുവിനും കിഷനും പിന്നാലെ പാണ്ഡ്യയുടെ വെടിക്കെട്ട്

By Metro DeskMar 5, 2026, 20:57 IST
T

ടി20 ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് കൂറ്റൻ സ്കോർ. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 253 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ടി20 ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടീം സ്കോറാണിത്. സഞ്ജു സാംസൺ (89), ഇഷാൻ കിഷൻ (39), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ എന്നിവരുടെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗാണ് ഇന്ത്യയെ മികച്ച നിലയിലെത്തിച്ചത്.

മത്സരത്തിന്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകൾ:

  • ടീം ഇന്ത്യ: 253/7 (20 ഓവർ)
  • സഞ്ജു സാംസൺ: 42 പന്തിൽ 89 റൺസ് (8 സിക്സർ, 7 ഫോർ)
  • ഇഷാൻ കിഷൻ: 18 പന്തിൽ 39 റൺസ്
  • ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ: അവസാന ഓവറുകളിൽ തകർത്തടിച്ച് സ്കോർ 250 കടത്തി.
  • ഇംഗ്ലീഷ് ബൗളിംഗ്: ജോഫ്ര ആർച്ചർ, സാം കറൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ബൗളർമാരെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് നിരയ്ക്ക് മുന്നിൽ പതറി.

ഇന്ത്യൻ ഇന്നിംഗ്സ് ഇങ്ങനെ:

​തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ്മയെ (9) നഷ്ടമായെങ്കിലും സഞ്ജുവും കിഷനും ചേർന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ബൗളർമാരെ കടന്നാക്രമിച്ചു. പവർപ്ലേയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ 67 റൺസ് അടിച്ചെടുത്തു. സഞ്ജു സാംസൺ തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നു. സെഞ്ച്വറിക്ക് അരികെ സഞ്ജു പുറത്തായെങ്കിലും (89), മധ്യനിരയിൽ തിലക് വർമ്മയും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും ചേർന്ന് സ്കോർ ബോർഡിന്റെ വേഗത കുറയാതെ നോക്കി.

​ഇംഗ്ലണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 254 എന്ന വിജയലക്ഷ്യം വാംഖഡെയിലെ ബാറ്റിംഗ് അനുകൂല പിച്ചിൽ പോലും കടുപ്പമേറിയതാണ്.

Tags

Share this story

Featured

You may like