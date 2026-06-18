ട്രാൻസ്ഫർ ജാലകത്തിൽ തീപ്പൊരി: ക്ലബ്ബുകളുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് റാഷ്‌ഫോർഡും ന്യൂനസും ലോകകപ്പ് താരങ്ങളും

By  Metro Desk Jun 18, 2026, 13:01 IST
SP

യു.എസ്.എ, മെക്സിക്കോ, കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആവേശം കൊടുമുടിയിലെത്തി നിൽക്കെ, ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ വിപണിയും ചൂടുപിടിക്കുകയാണ്. ലോകകപ്പിലെ പ്രകടനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി വൻകിട ക്ലബ്ബുകൾ തങ്ങളുടെ പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കണ്ടെത്താനുള്ള തിരക്കിലാണ്.

ലിവർപൂളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഡാർവിൻ ന്യൂനസ്?

​ഉറുഗ്വേ ദേശീയ ടീമിനൊപ്പം ലോകകപ്പ് ക്യാമ്പിലുള്ള മുന്നേറ്റ നിര താരം ഡാർവിൻ ന്യൂനസ് (Darwin Núñez) വീണ്ടും ലിവർപൂളിലേക്ക് ചേക്കേറുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമാണ്. താരം ആൻഫീൽഡിലേക്ക് മടങ്ങാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നെങ്കിലും, ലിവർപൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ ഇത് പൂർണ്ണമായും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

റാഷ്‌ഫോർഡിനെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്

​കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ബാഴ്സലോണയിൽ ലോണിൽ കളിച്ച് മികച്ച പ്രകടനം (14 ഗോളുകൾ, 10 അസിസ്റ്റുകൾ) പുറത്തെടുത്ത മാർക്കസ് റാഷ്‌ഫോർഡ് (Marcus Rashford) മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. 40 മില്യൺ പൗണ്ടിന്റെ റിലീസ് ക്ലോസ് റാഷ്‌ഫോർഡിന്റെ കരാറിലുണ്ടെങ്കിലും, അത് തങ്ങളുടെ ചിരവൈരികളായ ലിവർപൂളിനും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കും ബാധകമല്ലെന്ന് യുണൈറ്റഡ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആഴ്സണൽ, ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് എന്നീ ക്ലബ്ബുകൾ റാഷ്‌ഫോർഡിനായി രംഗത്തുണ്ട്. ലോകകപ്പിൽ ക്രൊയേഷ്യക്കെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ട് 4-2 ന് ജയിച്ച മത്സരത്തിൽ റാഷ്‌ഫോർഡ് ഗോൾ നേടിയിരുന്നു.

ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകുന്ന മറ്റ് ലോകകപ്പ് താരങ്ങൾ

​ട്രാൻസ്ഫർ വിപണിയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ തുകയ്ക്ക് മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാന താരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവരാണ്:

ജൂലിയൻ അൽവാരസ് (അർജന്റീന): അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് താരമായ അൽവാരസിനായി റയൽ മാഡ്രിഡ് തങ്ങളുടെ താല്പര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ആഴ്സണൽ, ബാഴ്സലോണ, പി.എസ്.ജി ക്ലബ്ബുകളും താരത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

മൈക്കൽ ഒലീസെ (ഫ്രാൻസ്): ബയേൺ മ്യൂണിക്കിന്റെ വിങ്ങറായ ഒലീസെയെ സ്വന്തമാക്കാൻ റയൽ മാഡ്രിഡ് പ്രസിഡന്റ് ഫ്ലോറെന്റിനോ പെരസ് ശക്തമായി രംഗത്തുണ്ട്.

മുഹമ്മദ് സലാ (ഈജിപ്ത്): ലിവർപൂളുമായുള്ള കരാർ അവസാനിച്ച സലാ നിലവിൽ ഫ്രീ ഏജന്റാണ്. ലോകകപ്പിലെ ഈജിപ്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലാ ലിഗയിലേക്കോ സീരി എയിലേക്കോ താരം ചേക്കേറുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

റാഫേൽ ലിയാവോ (പോർച്ചുഗൽ): എസി മിലാൻ വിടാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ലിയാവോയെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലോകകപ്പിലെ നിലവിലെ ഫോം ക്ലബ്ബുകളെ മാറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

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