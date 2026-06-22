എനിക്ക് പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്താൻ റിയൽ മാഡ്രിഡ് പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്; അതിൽ തെറ്റില്ല: തുറന്നുപറഞ്ഞ് തിബോ കോർട്ടുവ

By  Metro Desk Jun 22, 2026, 19:34 IST
SP

മാഡ്രിഡ്: റിയൽ മാഡ്രിഡ് ക്ലബ്ബ് തനിക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു പുതിയ ഗോൾകീപ്പറെ ( successor ) കണ്ടെത്താനുള്ള ദീർഘകാല പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചതായി തുറന്നു സമ്മതിച്ച് ബെൽജിയം താരം തിബോ കോർട്ടുവ. മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കളിക്കാർക്ക് സാധാരണയായി ഒരു വർഷത്തെ കരാർ പുതുക്കൽ മാത്രം നൽകുന്ന റിയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ കർശനമായ നയം തനിക്ക് നന്നായി അറിയാമെന്നും, ഭാവി മുന്നിൽക്കണ്ട് ക്ലബ്ബ് നീങ്ങുന്നതിൽ തനിക്ക് ആശങ്കകളൊന്നുമില്ലെന്നും കോർട്ടുവ വ്യക്തമാക്കി.

​നിലവിൽ മികച്ച ഫോമിൽ തുടരുന്ന 34-കാരനായ കോർട്ടുവയ്ക്ക് 2027 ജൂൺ വരെയാണ് റിയൽ മാഡ്രിഡുമായി കരാറുള്ളത്. ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് താരം ക്ലബ്ബിലെ തന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്നത്:

​റിയൽ മാഡ്രിഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് 30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നീട് ഒരു വർഷത്തെ കരാർ നീട്ടൽ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ തികച്ചും ശാന്തനാണ്. ഞാൻ എന്റെ മികച്ച പ്രകടനം തുടരുകയാണെങ്കിൽ കരാർ പുതുക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമാകില്ല. എന്നാൽ റിയൽ മാഡ്രിഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലബ്ബാണ്, അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്നെന്നേക്കുമായി എനിക്ക് ഇവിടെ തുടരാനാകില്ല. എനിക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു പകരക്കാരനെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും അവർക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും, അതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ അവർ നടത്തുന്നുമുണ്ട്.

​ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ, സെർജിയോ റാമോസ് തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസ താരങ്ങൾക്ക് പോലും 30 വയസ്സിന് ശേഷം ദീർഘകാല കരാർ നൽകാതിരുന്ന ചരിത്രമാണ് റിയൽ മാഡ്രിഡിനുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോർട്ടുവയുടെ പ്രതികരണം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. എങ്കിലും റിയൽ മാഡ്രിഡിൽ തന്നെ തന്റെ കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ബെൽജിയം ക്ലബ്ബുകളിലേക്ക് ഇനി ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാകില്ലെന്നും കോർട്ടുവ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​നിലവിൽ ബ്രൈറ്റന്റെ ഡച്ച് ഗോൾകീപ്പർ ബാർട്ട് വെർബ്രൂഗൻ (Bart Verbruggen) ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുവതാരങ്ങളെ കോർട്ടുവയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി എത്തിക്കാൻ റിയൽ മാഡ്രിഡ് നിരീക്ഷിച്ചുവരുന്നതായാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

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