റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ റെക്കോർഡ് തകർത്തു; യാൻ ദിയോമാൻഡെ ഇനി സാന്റിയാഗോ ബെർണബ്യൂവിൽ

By  Metro Desk Updated: Aug 6, 2026, 23:31 IST
ഫുഡ്ബോൾ

സ്പാനിഷ് വൻകിട ക്ലബ്ബായ റയൽ മാഡ്രിഡ് (Real Madrid) തങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുക നൽകി ഐവറി കോസ്റ്റ് വിങ് ഫോർവേഡ് യാൻ ദിയോമാൻഡെയെ (Yan Diomandé) സ്വന്തമാക്കി. ജർമ്മൻ ക്ലബ്ബായ ആർ.ബി ലൈപ്സിഗിൽ (RB Leipzig) നിന്ന് ഏകദേശം 135 ദശലക്ഷം യൂറോ (ആഡ് ഓണുകൾ ഉൾപ്പെടെ) നൽകിയാണ് 19-കാരനായ താരത്തെ റയൽ ബെർണബ്യൂവിൽ എത്തിച്ചത്.

​ഏഴ് വർഷത്തെ ദീർഘകാല കരാറിലാണ് ദിയോമാൻഡെ റയലുമായി ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത് (2033 ജൂൺ 30 വരെ). ഇതിലൂടെ 2023-ൽ ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാമിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ റയൽ നൽകിയ തുകയുടെ റെക്കോർഡാണ് തകർന്നത്. കൂടാതെ, ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ താരമെന്ന ബഹുമതിയും ഇപ്പോൾ ദിയോമാൻഡെയ്ക്ക് സ്വന്തമായി.

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