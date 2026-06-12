റെഡ് കാർഡ് പ്രളയം: റഫറിയുടെ തീരുമാനം ശരിയോ? ഗാരി നെവിലും റോയ് കീനും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു!
ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ പിടിച്ചുലച്ച വിവാദ റെഡ് കാർഡ് തീരുമാനങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ശക്തമായ പ്രതികരണവുമായി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഇതിഹാസങ്ങളായ ഗാരി നെവിലും റോയ് കീനും രംഗത്ത്. മത്സരഗതിയെത്തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച റഫറിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ശരിയായിരുന്നോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇരുവരും തങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു.
പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ
വിവാദ റെഡ് കാർഡ്: കടുത്ത ഫൗളുകളെത്തുടർന്ന് റഫറി തുരുതുരാ റെഡ് കാർഡുകൾ പുറത്തെടുത്തത് വലിയ തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു.
റോയ് കീന്റെ പ്രതികരണം: റഫറിയുടെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ കടുത്തതായിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ കളിക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അച്ചടക്കമില്ലായ്മ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കീൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഗാരി നെവിലിന്റെ നിരീക്ഷണം: വിഎആർ (VAR) സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും റഫറിമാർക്ക് പലപ്പോഴും കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ എത്താൻ കഴിയാത്തത് നിരാശാജനകമാണെന്ന് നെവിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.