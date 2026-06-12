റെഡ് കാർഡ് പ്രളയം: റഫറിയുടെ തീരുമാനം ശരിയോ? ഗാരി നെവിലും റോയ് കീനും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു!

By  Metro Desk Jun 12, 2026, 06:40 IST
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ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ പിടിച്ചുലച്ച വിവാദ റെഡ് കാർഡ് തീരുമാനങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ശക്തമായ പ്രതികരണവുമായി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഇതിഹാസങ്ങളായ ഗാരി നെവിലും റോയ് കീനും രംഗത്ത്. മത്സരഗതിയെത്തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച റഫറിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ശരിയായിരുന്നോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇരുവരും തങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു.

​പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ 

വിവാദ റെഡ് കാർഡ്: കടുത്ത ഫൗളുകളെത്തുടർന്ന് റഫറി തുരുതുരാ റെഡ് കാർഡുകൾ പുറത്തെടുത്തത് വലിയ തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു.

റോയ് കീന്റെ പ്രതികരണം: റഫറിയുടെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ കടുത്തതായിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ കളിക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അച്ചടക്കമില്ലായ്മ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കീൻ വ്യക്തമാക്കി.

ഗാരി നെവിലിന്റെ നിരീക്ഷണം: വിഎആർ (VAR) സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും റഫറിമാർക്ക് പലപ്പോഴും കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ എത്താൻ കഴിയാത്തത് നിരാശാജനകമാണെന്ന് നെവിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

റോയ് കീൻ പറഞ്ഞത്: "ചില റെഡ് കാർഡുകൾ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. റഫറിമാർ കുറച്ചുകൂടി സംയമനം പാലിക്കണമായിരുന്നു. എങ്കിലും കളിക്കാർ മൈതാനത്ത് കാണിച്ച പ്രകോപനം ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് റഫറിയെ നയിച്ചു."

ഈ സീസണിലെ റഫറിയിങ് നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് മുൻപും വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. വരും മത്സരങ്ങളിൽ റഫറിമാരുടെ ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ ടീമുകളുടെ കിരീടസാധ്യതകളെപ്പോലും ബാധിച്ചേക്കാമെന്നാണ് ഫുട്ബോൾ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. റഫറിയുടെ ഈ 'റെഡ് കാർഡ് പ്രളയം' ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് ഇനിയും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറക്കുമെന്നുറപ്പാണ്.

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