ലോകകപ്പ് തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ റോബർട്ടോ മാർട്ടിനസ് പോർച്ചുഗൽ പരിശീലക സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു

By  Metro Desk Jul 7, 2026, 10:41 IST
SP

ലിസ്ബൺ: 2026 ലോകകപ്പിലെ അപ്രതീക്ഷിത പുറത്താകലിലിന് പിന്നാലെ പോർച്ചുഗൽ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലക സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ് റോബർട്ടോ മാർട്ടിനസ്. പ്രീ-ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ സ്പെയിനോട് എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് തോറ്റ് പോർച്ചുഗൽ പുറത്തായതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് താൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുകയാണെന്ന് മാർട്ടിനസ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

പോർച്ചുഗലിനെ ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത്. ആ ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി പരിശീലകനായി തുടരുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല," - മത്സരശേഷമുള്ള വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മാർട്ടിനസ് വ്യക്തമാക്കി. പോർച്ചുഗൽ ടീമിന് ഇനി പുതിയൊരു ദിശാബോധവും പുതിയൊരു നേതൃത്വവുമാണ് ആവശ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​2023-ൽ പോർച്ചുഗലിന്റെ പരിശീലകനായി ചുമതലയേറ്റ സ്പാനിഷ് പരിശീലകനായ റോബർട്ടോ മാർട്ടിനസിന്റെ കീഴിൽ ടീം മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ 2025-ൽ പോർച്ചുഗൽ യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് കിരീടം ചൂടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ലോകകപ്പിൽ ടീമിനെ ക്വാർട്ടറിലെത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനായില്ല.

​മാർട്ടിനസിന്റെ പടിയിറക്കത്തിനൊപ്പം, സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെയും അവസാന ലോകകപ്പ് മത്സരമായിരുന്നു സ്പെയിനെതിരെയുള്ളത്. റൊണാൾഡോയുടെ കളിത്തോഴനായിരുന്ന മാർട്ടിനസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെയും കളിയിലെയും സംഭാവനകളെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പ്രശംസിക്കാനും മറന്നില്ല. പോർച്ചുഗീസ് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ഇനി പുതിയൊരു പരിശീലകനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും.

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