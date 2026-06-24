മെസ്സിയുടെ റെക്കോർഡ് തകർത്ത് റൊണാൾഡോ; ചരിത്രനേട്ടവുമായി സിആർ7
പോർച്ചുഗൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ 5-0 ന് തകർത്ത മത്സരത്തിൽ ഇരട്ട ഗോൾ (Brace) നേടിയതോടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ പുതിയ ലോകകപ്പ് ചരിത്രം കുറിച്ചു. 41 വയസ്സും 138 ദിവസവും പ്രായമുള്ള റൊണാൾഡോ, ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ ഒന്നിലധികം ഗോളുകൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ താരം എന്ന ലയണൽ മെസ്സിയുടെ റെക്കോർഡാണ് മറികടന്നത്. ഓസ്ട്രിയക്കെതിരെ മെസ്സി (38 വയസ്സും 363 ദിവസവും) സ്ഥാപിച്ച റെക്കോർഡാണ് തകർന്നത്. കൂടാതെ, ആറ് വ്യത്യസ്ത ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരം എന്ന ബഹുമതിയും റൊണാൾഡോ സ്വന്തമാക്കി.
200 മത്സരങ്ങളുമായി ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ച് നാലാം സ്ഥാനത്ത്
ക്രൊയേഷ്യൻ ക്യാപ്റ്റനും മിഡ്ഫീൽഡറുമായ ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ 200 മത്സരങ്ങൾ (Caps) തികയ്ക്കുന്ന നാലാമത്തെ മാത്രം പുരുഷ താരമായി മാറി. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ, ലയണൽ മെസ്സി, കുവൈറ്റിന്റെ ബാദർ അൽ മുതവ എന്നിവരടങ്ങുന്ന എലൈറ്റ് ക്ലബ്ബിലാണ് നാൽപ്പതുകാരനായ മോഡ്രിച്ച് ഇടംപിടിച്ചത്. പാനമയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിലാണ് മോഡ്രിച്ച് ഈ ചരിത്ര നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടത്.
ഇംഗ്ലണ്ടിന് 'അൺലക്കി 13'; ക്യാമ്പിൽ തുടരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ
ലോകകപ്പ് വേട്ട ആരംഭിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിന് തുടക്കം മുതൽ കടുത്ത തിരിച്ചടികളാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. കൻസാസ് സിറ്റിയിലെ പരിശീലന ക്യാമ്പിന് സമീപമുണ്ടായ വെടിവെയ്പ്പ്, ടൊർണാഡോ മുന്നറിയിപ്പ് കാരണം കളിക്കാർ ഇൻഡോറിലേക്ക് മാറേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം, പരിശീലനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ബൂട്ടുകളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്നിവ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാമ്പിനെ പിടിച്ചുലച്ചു. ഗ്രൗണ്ടിൽ ഘാനയോട് 0-0 ന് സമനില വഴങ്ങേണ്ടി വന്നതും ഇംഗ്ലണ്ടിന് തിരിച്ചടിയായി.