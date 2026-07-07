കണ്ണീരോടെ റൊണാൾഡോ; സ്പെയിനിന് മുന്നിൽ പോർച്ചുഗൽ വീണു, സിആർ7-ന്റെ ലോകകപ്പ് സ്വപ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചു!
ഡാളസ്: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകരെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ലോകകപ്പ് കരിയറിന് വൈകാരികമായ അന്ത്യം. 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ (Round of 16) അയൽക്കാരായ സ്പെയിനിനോട് എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് തോറ്റ് പോർച്ചുഗൽ പുറത്തായതോടെയാണ് 41-കാരനായ റൊണാൾഡോയുടെ കിരീടസ്വപ്നം പൊലിഞ്ഞത്.
മത്സരത്തിലുടനീളം സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധത്തെ മറികടക്കാൻ പോർച്ചുഗലിന് സാധിച്ചില്ല. കളി സമനിലയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന തൊണ്ണൂറാം മിനിറ്റിൽ മിഖേൽ മെറിനോ നേടിയ നാടകീയ ഗോളാണ് സ്പെയിനിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ഇതോടെ തന്റെ കരിയറിലെ ആറാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ലോകകപ്പ് കളിച്ച റൊണാൾഡോയ്ക്ക് നിരാശയോടെ മടങ്ങേണ്ടി വന്നു.
മത്സരത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ഇത് തന്റെ അവസാന ലോകകപ്പായിരിക്കുമെന്ന് റൊണാൾഡോ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഫൈനൽ വിസിൽ മുഴങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വികാരാധീനനായി പൊട്ടിക്കരയുന്ന റൊണാൾഡോയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആരാധകരെ ഏറെ സങ്കടത്തിലാഴ്ത്തി. ഈ ലോകകപ്പിൽ മൂന്ന് ഗോളുകൾ നേടിയ റൊണാൾഡോ, ആറ് വ്യത്യസ്ത ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരം എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയാണ് ലോകവേദിയിൽ നിന്നും പടിയിറങ്ങുന്നത്. യൂറോ കപ്പും നേഷൻസ് ലീഗും പോർച്ചുഗലിന് നേടിക്കൊടുത്ത നായകന് ഒടുവിൽ ലോകകപ്പ് കിരീടം എന്ന വലിയ സ്വപ്നം മാത്രം ബാക്കിയാക്കി കളം വിടേണ്ടി വന്നു.