റൊണാൾഡോ കരുത്ത്; ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ തകർത്ത് പോർച്ചുഗൽ: വെടിക്കെട്ട് ഗോളുമായി സിആർ7, ഫ്രീ കിക്കിൽ അസിസ്റ്റും
വിമർശകരുടെ വായടപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ അത്യുഗ്രൻ തിരിച്ചുവരവ്. ഗ്രൂപ്പ് കെ-യിൽ നടന്ന നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ പോർച്ചുഗലിനായി റൊണാൾഡോ ആദ്യ ഗോൾ നേടി. കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിലെ മോശം ഫോമിന്റെ പേരിൽ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ട താരം, കളിയുടെ ആറാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ തകർപ്പൻ ഗോളിലൂടെ പോർച്ചുഗലിന് ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു.
ഇതോടെ ആറ് വ്യത്യസ്ത ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരം എന്ന ചരിത്ര റെക്കോർഡും നാൽപ്പത്തിയൊന്നുകാരനായ റൊണാൾഡോ സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചു.
മത്സരത്തിൽ റൊണാൾഡോയുടെ മാസ്മരിക പ്രകടനം അവിടെയും അവസാനിച്ചില്ല. പോർച്ചുഗലിന് അനുകൂലമായി ലഭിച്ച ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് തന്ത്രപരമായി സഹതാരത്തിന് കൈമാറി (Assist) ടീമിന്റെ ലീഡ് ഉയർത്തുന്നതിലും റൊണാൾഡോ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഡിആർ കോംഗോയോട് സമനില വഴങ്ങിയ പോർച്ചുഗലിന്, റൊണാൾഡോയുടെ ഈ തകർപ്പൻ ഫോം പ്രീ-ക്വാർട്ടർ പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കാൻ വലിയ ഊർജ്ജമാണ് നൽകുന്നത്.