റൊണാൾഡോ കരുത്ത്; ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ തകർത്ത് പോർച്ചുഗൽ: വെടിക്കെട്ട് ഗോളുമായി സിആർ7, ഫ്രീ കിക്കിൽ അസിസ്റ്റും

By  Metro Desk Jun 23, 2026, 22:59 IST
Ronaldo

വിമർശകരുടെ വായടപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ അത്യുഗ്രൻ തിരിച്ചുവരവ്. ഗ്രൂപ്പ് കെ-യിൽ നടന്ന നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ പോർച്ചുഗലിനായി റൊണാൾഡോ ആദ്യ ഗോൾ നേടി. കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിലെ മോശം ഫോമിന്റെ പേരിൽ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ട താരം, കളിയുടെ ആറാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ തകർപ്പൻ ഗോളിലൂടെ പോർച്ചുഗലിന് ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു.

​ഇതോടെ ആറ് വ്യത്യസ്ത ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരം എന്ന ചരിത്ര റെക്കോർഡും നാൽപ്പത്തിയൊന്നുകാരനായ റൊണാൾഡോ സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചു.

​മത്സരത്തിൽ റൊണാൾഡോയുടെ മാസ്മരിക പ്രകടനം അവിടെയും അവസാനിച്ചില്ല. പോർച്ചുഗലിന് അനുകൂലമായി ലഭിച്ച ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് തന്ത്രപരമായി സഹതാരത്തിന് കൈമാറി (Assist) ടീമിന്റെ ലീഡ് ഉയർത്തുന്നതിലും റൊണാൾഡോ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഡിആർ കോംഗോയോട് സമനില വഴങ്ങിയ പോർച്ചുഗലിന്, റൊണാൾഡോയുടെ ഈ തകർപ്പൻ ഫോം പ്രീ-ക്വാർട്ടർ പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കാൻ വലിയ ഊർജ്ജമാണ് നൽകുന്നത്.

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