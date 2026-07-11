റൂയിസിന്റെ തകർപ്പൻ ഗോൾ; ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടറിൽ ബെൽജിയത്തിനെതിരെ സ്പെയിൻ മുന്നിൽ
Jul 11, 2026, 01:06 IST
ലോസ് ആഞ്ചലസ്: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ ബെൽജിയത്തിനെതിരെ സ്പെയിന് മികച്ച തുടക്കം. മത്സരത്തിന്റെ മുപ്പതാം മിനിറ്റിൽ മിഡ്ഫീൽഡർ ഫാബിയാൻ റൂയിസ് (Fabián Ruiz) നേടിയ ഗോളിലൂടെ സ്പെയിൻ മുന്നിലെത്തി.
ആദ്യ ഇലവനിൽ പെഡ്രിയ്ക്ക് പകരം റൂയിസിനെ ഇറക്കാനുള്ള പരിശീലകൻ ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫുവെന്റെയുടെ തീരുമാനം ശരിവെക്കുന്നതായിരുന്നു താരത്തിന്റെ പ്രകടനം. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ പെഡ്രോ പോറോയും ഡാനി ഒൽമോയും ചേർന്ന് നടത്തിയ മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിലാണ് റൂയിസ് പന്ത് ബെൽജിയം വലയിലെത്തിച്ചത്. ഇരു ടീമുകളും മികച്ച പോരാട്ടമാണ് കളിക്കളത്തിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്.