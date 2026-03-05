വാംഖഡെയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് സഞ്ജു സാംസൺ; സെമിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച സ്കോർ
മുംബൈ: ടി20 ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ തകർത്തടിച്ച് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ. മുംബൈയിലെ വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന നിർണ്ണായക മത്സരത്തിൽ വെറും 42 പന്തിൽ നിന്ന് 89 റൺസ് നേടിയാണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്. 8 സിക്സറുകളും 7 ഫോറുകളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ തകർപ്പൻ ഇന്നിംഗ്സ്.
തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലാണ് സഞ്ജു ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷകനാകുന്നത്. നേരത്തെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ നിർണ്ണായക മത്സരത്തിൽ പുറത്താകാതെ 97 റൺസ് നേടി സഞ്ജു ഇന്ത്യയെ സെമിയിലേക്ക് നയിച്ചിരുന്നു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- സ്കോർ: ഇന്ത്യ 15.3 ഓവറിൽ 190/3 (സഞ്ജു പുറത്താകുമ്പോൾ).
- സഞ്ജുവിന്റെ പ്രകടനം: 89 റൺസ് (42 പന്ത്).
- കൂട്ടുകെട്ട്: ഇഷാൻ കിഷനുമായി ചേർന്ന് രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 100-ലധികം റൺസിന്റെ റെക്കോർഡ് കൂട്ടുകെട്ട്.
- വിക്കറ്റ്: വിൽ ജാക്സിന്റെ പന്തിൽ ഫിൽ സാൾട്ടിന് ക്യാച്ച് നൽകിയാണ് സഞ്ജു മടങ്ങിയത്.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അഭിഷേക് ശർമ്മയെ (9) നഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ക്രീസിലൊന്നിച്ച സഞ്ജുവും ഇഷാൻ കിഷനും ചേർന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ബൗളർമാരെ നിലംപരിശാക്കി. ജോഫ്ര ആർച്ചറെയും സാം കറനെയും സിക്സറുകൾക്ക് പറത്തി സഞ്ജു തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിലാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചു. 26 പന്തിലാണ് താരം അർദ്ധ സെഞ്ച്വറി തികച്ചത്.
സഞ്ജുവിന് പിന്നാലെ ക്രീസിലെത്തിയ സൂര്യകുമാർ യാദവും ശിവം ദുബെയും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയെ കൂറ്റൻ സ്കോറിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ ഇന്ത്യ മികച്ച റൺ റേറ്റിൽ മുന്നേറുകയാണ്.