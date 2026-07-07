സഞ്ജുവിനെ മാറ്റിയത് യുവതാരങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകാൻ; സിംബാബ്‌വെ പരമ്പരയിലെ ബിസിസിഐ നിലപാട് പുറത്ത്

By  Metro Desk Jul 7, 2026, 11:58 IST
Sanju Out

സിംബാബ്‌വെക്കെതിരെയുള്ള ട്വന്റി-20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ നിന്ന് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ ഒഴിവാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ വ്യക്തത വരുത്തി ബിസിസിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. വരാനിരിക്കുന്ന സിംബാബ്‌വെ പരമ്പര പൂർണ്ണമായും യുവതാരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര അവസരങ്ങൾ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ളതാണെന്ന് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുള്ള മുതിർന്ന ബിസിസിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പ്രതികരിച്ചു.

​സീനിയർ താരങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം നൽകാനും ഒപ്പം പുതിയ മുഖങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാനുമാണ് ബിസിസിഐ ഈ പര്യടനത്തെ വിനിയോഗിക്കുന്നത്. സഞ്ജു സാംസൺ നിലവിൽ ടീമിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്താൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ അവസരം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കുമെന്നും, അതിനാലാണ് താരത്തിന് വിശ്രമം അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ വരുന്ന പരമ്പരയായതിനാൽ ബെഞ്ച് കരുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണ് ടീം മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

​ശ്രേയസ് അയ്യർ നയിക്കുന്ന ടീമിൽ വൈഭവ് സൂര്യവംശി, പ്രഭ്സിമ്രാൻ സിങ് തുടങ്ങിയ നിരവധി യുവതാരങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജൂലൈ 23-നാണ് സിംബാബ്‌വെക്കെതിരെയുള്ള ടി20 പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നത്.

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