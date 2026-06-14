ഷ്ലോട്ടർബെക്കിന്റെ ഗോളിൽ ജർമ്മനിക്ക് വീണ്ടും ലീഡ്
Jun 14, 2026, 23:17 IST
ഹൂസ്റ്റൺ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഡെബ്യൂട്ടൻമാരായ കുറകാവോക്കെതിരെ (Curaçao) ജർമ്മനിക്ക് രണ്ടാം ഗോൾ. മത്സരത്തിന്റെ ഒന്നാം പകുതിയിൽ ഡിഫൻഡർ നിക്കോ ഷ്ലോട്ടർബെക്ക് (Nico Schlotterbeck) നേടിയ തകർപ്പൻ ഹെഡ്ഡർ ഗോളിലൂടെ ജർമ്മനി 2-1 ന് മുന്നിലെത്തി.
മത്സരത്തിന്റെ 5-ാം മിനിറ്റിൽ ഫെലിക്സ് ന്മേച്ചയിലൂടെ (Felix Nmecha) ജർമ്മനിയാണ് ആദ്യം ലീഡെടുത്തത്. എന്നാൽ 20-ാം മിനിറ്റിൽ ലിവാനോ കൊമെനെൻസിയയിലൂടെ കുറകാവോ സമനില പിടിച്ചു. തുടർന്ന് മത്സരത്തിന്റെ 37-ാം മിനിറ്റിൽ ജോഷ്വ കിമ്മിച്ച് ബോക്സിലേക്ക് നൽകിയ കൃത്യതയാർന്ന ഫ്രീ-കിക്ക് ക്രോസ്സ് മനോഹരമായ ഒരു ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ഷ്ലോട്ടർബെക്ക് വലയിലാക്കുകയായിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിലും ലോകകപ്പിലും ഷ്ലോട്ടർബെക്കിന്റെ ആദ്യ ഗോളാണിത്.