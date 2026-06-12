സ്കോട്ട് മക്ടോമിനെയ് പരിശീലനത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി; സ്കോട്ട്‌ലൻഡിന് ആശ്വാസം

By  Metro Desk Jun 12, 2026, 21:46 IST
SP

ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് ടീമിന് വലിയ ആശ്വാസ വാർത്ത. വയറുവേദനയെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പരിശീലനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന പ്രമുഖ മിഡ്‌ഫീൽഡർ സ്കോട്ട് മക്ടോമിനെയ് (Scott McTominay) ടീമിനൊപ്പം പരിശീലനത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി.

​ഹെയ്തിക്കെതിരെയുള്ള സ്കോട്ട്‌ലൻഡിന്റെ ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് നാപ്പോളി താരമായ മക്ടോമിനെയുടെ തിരിച്ചുവരവ്. വ്യാഴാഴ്ച ചാർലറ്റിലെ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ നടന്ന പരിശീലന സെഷൻ താരം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ടീം ബോസ്റ്റണിലേക്ക് തിരിച്ചപ്പോൾ മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ടീമിനൊപ്പമാണ് താരം യാത്ര ചെയ്തത്. എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഫോക്സ്ബറോയിൽ നടന്ന പരിശീലനത്തിൽ താരം സജീവമായി പങ്കെടുത്തു.

​28 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ യോഗ്യത നേടുന്നത്. ശനിയാഴ്ച ബോസ്റ്റണിലെ ഫോക്സ്ബറോ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഹെയ്തിക്കെതിരെയാണ് അവരുടെ ആദ്യ മത്സരം. ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ ഹെയ്തിയെ കൂടാതെ കരുത്തരായ ബ്രസീൽ, മൊറോക്കോ എന്നിവരാണ് സ്കോട്ട്‌ലൻഡിന്റെ മറ്റ് എതിരാളികൾ. സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് നിരയിലെ ഏറ്റവും നിർണായക താരമായ മക്ടോമിനെയ് രാജ്യത്തിനായി 70 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 15 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ബൊളീവിയക്കെതിരെ നടന്ന സൗഹൃദ മത്സരത്തിലും താരം ഗോൾ നേടിയിരുന്നു (4-0).

​മക്ടോമിനെയ് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായി ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്നും ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കളിക്കുമെന്നുമാണ് സഹതാരം കെന്നി മക്‌ലീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.

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