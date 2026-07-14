അർജന്റീനയ്ക്കെതിരായ സെമി ഫൈനൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ അന്തിമ ഇലവനെ പ്രവചിച്ച് ഫുട്ബോൾ വിദഗ്ധർ: സാക്കയും സ്റ്റോൺസും തിരിച്ചെത്തിയേക്കും

By  Metro Desk Jul 14, 2026, 12:35 IST
SP

​2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശം നിറഞ്ഞ സെമി ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിനെക്കുറിച്ച് ബിബിസി സ്പോർട്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളിലെ ഫുട്ബോൾ നിരീക്ഷകർ തങ്ങളുടെ പ്രവചനങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ നോർവേയെ തകർത്താണ് തോമസ് ടുഹലിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ട് സെമിയിലെത്തിയത്.

​ബുധനാഴ്ച അറ്റ്ലാന്റ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ബിഗ് മാച്ചിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇലവനെക്കുറിച്ചുള്ള വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തലുകൾ താഴെ നൽകുന്നു:

​വിദഗ്ധർ പ്രവചിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇലവൻ (Predicted 4-2-3-1)

ഗോൾകീപ്പർ: ജോർദാൻ പിക്ക്ഫോർഡ്

ഡിഫൻഡർമാർ: എസ്രി കോൻസ, ജോൺ സ്റ്റോൺസ്, മാർക്ക് ഗെഹി, നിക്കോ ഒറെയ്‌ലി

ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർമാർ: ഡിക്ലാൻ റൈസ്, എലിയറ്റ് ആൻഡേഴ്സൺ

അറ്റാക്കിങ് മിഡ്ഫീൽഡർമാർ: ബുക്കായോ സാക്ക (വലത്), ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാം (സെന്റർ), ആന്റണി ഗോർഡൻ (ഇടത്)

സ്ട്രൈക്കർ: ഹാരി കെയ്ൻ (ക്യാപ്റ്റൻ)

​പ്രധാന ടീം വാർത്തകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും:

സാക്കയുടെ തിരിച്ചുവരവ്: നോനി മഡുവേക്കയ്ക്ക് പകരം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇലവനിലേക്ക് വലംവിങ്ങിൽ ബുക്കായോ സാക്ക തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ പ്രധാന പ്രവചനം.

സ്റ്റോൺസ്-ഗെഹി സഖ്യം: പരിക്കിൽ നിന്ന് മോചിതനായ മാർക്ക് ഗെഹിയും അനുഭവസമ്പന്നനായ ജോൺ സ്റ്റോൺസും പ്രതിരോധക്കോട്ട കാക്കാൻ ഒരുമിച്ചേക്കും.

മിഡ്ഫീൽഡ് ഡ്യൂഓ: മധ്യനിരയിൽ ഡിക്ലാൻ റൈസും എലിയറ്റ് ആൻഡേഴ്സണും കളി നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ മുന്നേറ്റനിരയ്ക്ക് പന്തെത്തിക്കാൻ സൂപ്പർ താരം ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാമും ഒപ്പമുണ്ടാകും.

മെസ്സി ഫാക്ടർ: 39 കാരനായ ലയണൽ മെസ്സിയെ പൂട്ടാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രതിരോധത്തിന് കനത്ത ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടിവരുമെന്ന് മുൻ താരം വെയ്ൻ റൂണിയും ക്രിസ് സട്ടണും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. മെസ്സിയെ കൃത്യമായി മാർക്ക് ചെയ്യാനായാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് വ്യക്തമായ മേധാവിത്വം നേടാനാകുമെന്നാണ് ഇവരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

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