അർജന്റീനയ്ക്കെതിരായ സെമി ഫൈനൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ അന്തിമ ഇലവനെ പ്രവചിച്ച് ഫുട്ബോൾ വിദഗ്ധർ: സാക്കയും സ്റ്റോൺസും തിരിച്ചെത്തിയേക്കും
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശം നിറഞ്ഞ സെമി ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിനെക്കുറിച്ച് ബിബിസി സ്പോർട്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളിലെ ഫുട്ബോൾ നിരീക്ഷകർ തങ്ങളുടെ പ്രവചനങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ നോർവേയെ തകർത്താണ് തോമസ് ടുഹലിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ട് സെമിയിലെത്തിയത്.
ബുധനാഴ്ച അറ്റ്ലാന്റ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ബിഗ് മാച്ചിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇലവനെക്കുറിച്ചുള്ള വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തലുകൾ താഴെ നൽകുന്നു:
വിദഗ്ധർ പ്രവചിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇലവൻ (Predicted 4-2-3-1)
ഗോൾകീപ്പർ: ജോർദാൻ പിക്ക്ഫോർഡ്
ഡിഫൻഡർമാർ: എസ്രി കോൻസ, ജോൺ സ്റ്റോൺസ്, മാർക്ക് ഗെഹി, നിക്കോ ഒറെയ്ലി
ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർമാർ: ഡിക്ലാൻ റൈസ്, എലിയറ്റ് ആൻഡേഴ്സൺ
അറ്റാക്കിങ് മിഡ്ഫീൽഡർമാർ: ബുക്കായോ സാക്ക (വലത്), ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാം (സെന്റർ), ആന്റണി ഗോർഡൻ (ഇടത്)
സ്ട്രൈക്കർ: ഹാരി കെയ്ൻ (ക്യാപ്റ്റൻ)
പ്രധാന ടീം വാർത്തകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും:
സാക്കയുടെ തിരിച്ചുവരവ്: നോനി മഡുവേക്കയ്ക്ക് പകരം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇലവനിലേക്ക് വലംവിങ്ങിൽ ബുക്കായോ സാക്ക തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ പ്രധാന പ്രവചനം.
സ്റ്റോൺസ്-ഗെഹി സഖ്യം: പരിക്കിൽ നിന്ന് മോചിതനായ മാർക്ക് ഗെഹിയും അനുഭവസമ്പന്നനായ ജോൺ സ്റ്റോൺസും പ്രതിരോധക്കോട്ട കാക്കാൻ ഒരുമിച്ചേക്കും.
മിഡ്ഫീൽഡ് ഡ്യൂഓ: മധ്യനിരയിൽ ഡിക്ലാൻ റൈസും എലിയറ്റ് ആൻഡേഴ്സണും കളി നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ മുന്നേറ്റനിരയ്ക്ക് പന്തെത്തിക്കാൻ സൂപ്പർ താരം ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാമും ഒപ്പമുണ്ടാകും.
മെസ്സി ഫാക്ടർ: 39 കാരനായ ലയണൽ മെസ്സിയെ പൂട്ടാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രതിരോധത്തിന് കനത്ത ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടിവരുമെന്ന് മുൻ താരം വെയ്ൻ റൂണിയും ക്രിസ് സട്ടണും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. മെസ്സിയെ കൃത്യമായി മാർക്ക് ചെയ്യാനായാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് വ്യക്തമായ മേധാവിത്വം നേടാനാകുമെന്നാണ് ഇവരുടെ വിലയിരുത്തൽ.