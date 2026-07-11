സെനഗൽ ഇതിഹാസം സാദിയോ മാനെ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു; ഒരു സുവർണ്ണ യുഗത്തിന് സമാപ്തി

By  Metro Desk Jul 11, 2026, 14:19 IST
സാദിയോ

ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോളിലെയും സെനഗലിന്റെയും എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഇതിഹാസങ്ങളിൽ ഒരാളായ സാദിയോ മാനെ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2026 ലോകകപ്പിൽ ബെൽജിയത്തിനെതിരായ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ (റൗണ്ട് ഓഫ് 32) മത്സരത്തിൽ സെനഗൽ പരാജയപ്പെട്ട് പുറത്തായതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് 34-കാരനായ മാനെ തന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി വ്യക്തമാക്കിയത്.

​"ഈ പതാകയ്ക്കായി ഞാൻ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചു. മാതൃരാജ്യത്തിനായി എപ്പോഴും ആത്മാർത്ഥമായി പോരാടി. നിങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ പിന്തുണയായിരുന്നു എന്റെ വിജയങ്ങളുടെ പിന്നിലെ ഇന്ധനം," ഫ്രഞ്ച് മാധ്യമമായ ലെ ക്വോട്ടിഡിയൻ വഴി പുറത്തുവിട്ട വൈകാരികമായ വിടവാങ്ങൽ സന്ദേശത്തിൽ മുൻ ലിവർപൂൾ താരം കൂടിയായ മാനെ കുറിച്ചു.

അവിസ്മരണീയമായ കരിയർ

2012-ൽ സെനഗൽ ദേശീയ ടീമിനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച മാനെ, 14 വർഷം നീണ്ട അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിനാണ് ഇപ്പോൾ തിരശ്ശീലയിടുന്നത്. സെനഗലിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ താരം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.

വിവരങ്ങൾ

കണക്കുകൾ

ആകെ മത്സരങ്ങൾ (Caps)

132

ആകെ ഗോളുകൾ

55

ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം

2021 ആഫ്രിക്കൻ കപ്പ് ഓഫ് നേഷൻസ് (AFCON) കിരീടം

സെനഗലിനെ ആഫ്രിക്കയുടെ രാജാക്കന്മാരാക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ച ക്യാപ്റ്റനാണ് മാനെ. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങിയെങ്കിലും ഭാവിയിൽ കോച്ചിംഗിലൂടെയോ ഭരണപരമായ പങ്കിലൂടെയോ സെനഗൽ ഫുട്ബോളിനെ തുടർന്നും സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി അൽ-നസർ (Al-Nassr) താരം കൂടിയായ മാനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മാനെയുടെ വിരമിക്കലോടെ ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോളിലെ ഒരു സുവർണ്ണ അധ്യായത്തിനാണ് വിരാമമാകുന്നത്.

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