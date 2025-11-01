പരുക്ക് ഭേദമായി: ശ്രേയസ് അയ്യർ ആശുപത്രി വിട്ടു, ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉടൻ മടങ്ങില്ല

By MJ DeskNov 1, 2025, 12:07 IST
shreyas iyer

ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇടതുവാരിയെല്ലിനും പ്ലീഹക്കും പരുക്കേറ്റ ശ്രേയസ് അയ്യർ ആശുപത്രി വിട്ടു. സിഡ്നി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് താരത്തെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതായും എന്നാൽ ഉടൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങില്ലെന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിവരം. 

പരുക്കിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ചികിത്സയെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബിസിസിഐ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 25 നാണ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഫീൽഡിംഗിനിടെ ശ്രേയസ് അയ്യറിന് പരുക്കേറ്റത്.

താരത്തിന് ആന്തരിക രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായി എന്ന വിവരം വലിയ ആശങ്കയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്ക് ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്നാൽ കൃത്യമായ സമയത്ത് പരുക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സ നൽകാനായി.

Tags

Share this story

Featured

You may like