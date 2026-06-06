ടി20 ക്യാപ്റ്റനായി ശ്രേയസ് അയ്യർ; 15-കാരൻ വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് ചരിത്ര വിളി: സഞ്ജു സാംസണും ടീമിലിടം

By  Metro Desk Jun 6, 2026, 14:00 IST
Spo T20

ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി-20 ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് പുതിയ നായകൻ. മുൻനിര ബാറ്റർ ശ്രേയസ് അയ്യരെ പുതിയ ടി20 ക്യാപ്റ്റനായി ബി.സി.സി.ഐ (BCCI) പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫോമില്ലായ്മ നേരിടുന്ന സൂര്യകുമാർ യാദവിന് പകരമാണ് 31-കാരനായ ശ്രേയസ് അയ്യരെ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. വരാനിരിക്കുന്ന അയർലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനങ്ങൾക്കും ഈ വർഷം ജപ്പാനിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനുമുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ടീമിൽ സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയപ്പോൾ തിലക് വർമ്മയാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ.

​അഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലും ഐ.പി.എല്ലിലും തകർപ്പൻ ഫോം തുടരുന്ന 15 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള കൗമാര വിസ്മയം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ (Vaibhav Sooryavanshi) ഉൾപ്പെടുത്തലാണ് ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. ഈ പര്യടനത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ റെക്കോർഡ് മറികടന്ന് ഇന്ത്യക്കായി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന ചരിത്ര നേട്ടം വൈഭവിന് സ്വന്തമാകും.

​വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്ററായി സഞ്ജു സാംസണും ഇഷാൻ കിഷനും ടീമിലിടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ സമാപിച്ച ഐ.പി.എല്ലിലും അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തതാണ് സഞ്ജുവിന് തുണയായത്.

​ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സും (LA 2028), വരാനിരിക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പും മുന്നിൽക്കണ്ട് യുവനിരയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ടി20 സംഘത്തെ വാർത്തെടുക്കാനാണ് ബി.സി.സി.ഐ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ ടി20 ടീം:​​​​​​

ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ്മ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), അഭിഷേക് ശർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ, രവി ബിഷ്ണോയ്, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, അക്സർ പട്ടേൽ, ഹർഷിത് റാണ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, ശിവം ദുബെ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, പ്രിൻസ് യാദവ്, വൈഭവ് സൂര്യവംശി.

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