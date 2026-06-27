ചെറിയ ദ്വീപ്; വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ: ചരിത്രം കുറിച്ച് കേപ് വെർദെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ൽ
ഹൂസ്റ്റൺ: ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറി കഥകളിലൊന്ന് എഴുതിച്ചേർത്ത് കുഞ്ഞൻ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രമായ കേപ് വെർദെ (Cabo Verde) 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ തങ്ങളുടെ അവസാന മത്സരത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയെ ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ തളച്ചാണ് ഈ ആഫ്രിക്കൻ പുതുമുഖങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ചരിത്രയാത്ര തുടരുന്നത്.
ഗ്രൂപ്പിൽ കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും സമനിലയിൽ അവസാനിപ്പിച്ചാണ് കേപ് വെർദെ ഈ അവിശ്വസനീയ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിനിനെ 0-0 നും, രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഉറുഗ്വേയെ 2-2 നും തളച്ച കേപ് വെർദെ, അവസാന പോരാട്ടത്തിൽ സൗദിയോടും പോയിന്റ് പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ സ്പെയിൻ 1-0 ന് ഉറുഗ്വേയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടെ 3 പോയിന്റുമായി കേപ് വെർദെ ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി മുന്നേറി. ഇതോടെ ഉറുഗ്വേയും സൗദി അറേബ്യയും ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായി.
വെറും 5 ലക്ഷത്തോളം മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള കേപ് വെർദെ, ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലെത്തുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യമായി മാറി. നോക്കൗട്ടിൽ നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അർജന്റീനയാണ് കേപ് വെർദെയുടെ എതിരാളികൾ. ജൂലൈ 3-ന് മയാമിയിലെ ഹാർഡ് റോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഈ സ്വപ്ന പോരാട്ടം നടക്കുക.
ഗ്രൂപ്പ് H അന്തിമ പോയിന്റ് പട്ടിക (Group H Standings)
|
സ്ഥാനം
|
ടീം
|
മത്സരങ്ങൾ
|
ജയം
|
സമനില
|
തോൽവി
|
പോയിന്റ്
|
സ്റ്റാറ്റസ്
|
1
|
സ്പെയിൻ
|
3
|
2
|
1
|
0
|
7
|
റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ലേക്ക്
|
2
|
കേപ് വെർദെ
|
3
|
0
|
3
|
0
|
3
|
റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ലേക്ക്
|
3
|
ഉറുഗ്വേ
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2
|
പുറത്തായി
|
4
|
സൗദി അറേബ്യ
|
3
|
0
|
2
കേപ് വെർദെയുടെ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട ഫലങ്ങൾ
സ്പെയിൻ 0–0 കേപ് വെർദെ (ജൂൺ 15, അറ്റ്ലാന്റ)
ഉറുഗ്വേ 2–2 കേപ് വെർദെ (ജൂൺ 21, മയാമി)
കേപ് വെർദെ 0–0 സൗദി അറേബ്യ (ജൂൺ 26, ഹൂസ്റ്റൺ)
അടുത്ത പോരാട്ടം:
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 - റൗണ്ട് ഓഫ് 32
അർജന്റീന വിസസ് കേപ് വെർദെ
തീയതി: ജൂലൈ 3, 2026 (ഇന്ത്യൻ സമയം: ജൂലൈ 4, പുലർച്ചെ 3:30 AM IST)വേദി: ഹാർഡ് റോക്ക് സ്റ്റേഡിയം, മയാമി.