അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടാൻ ചിലർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു; 40-ാം വയസിലും ലോകകപ്പ് കളിക്കണം: രോഹിത്തിനെ പിന്തുണച്ച് മുഹമ്മദ് കൈഫ്
ന്യൂഡൽഹി: ഫോമിന്റെയും പ്രായത്തിന്റെയും പേരിൽ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുന്ന മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്ക് ശക്തമായ പിന്തുണയുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം മുഹമ്മദ് കൈഫ്. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകൻ എന്ന നിലയിൽ രോഹിത് നിലവിലെ ഫോം തുടരണമെന്നും 2027-ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ കളിക്കണമെന്നുമാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് കൈഫ് വ്യക്തമാക്കി.
അടുത്തിടെയുള്ള മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് എക്സിലൂടെ (X) കൈഫ് വിമർശകർക്ക് മറുപടി നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മുതലുള്ള രോഹിത്തിന്റെ അവസാന പത്ത് മത്സരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ ഒരു സെഞ്ച്വറിയും മൂന്ന് അർദ്ധ സെഞ്ച്വറിയും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗം കളിക്കാർക്കും ഇത് മികച്ച പ്രകടനമായി കണക്കാക്കാമെങ്കിലും, രോഹിത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിമർശകർ ഇപ്പോഴും തൃപ്തരല്ലെന്ന് കൈഫ് കുറിച്ചു.
"രോഹിത് ശർമ്മ പരാജയപ്പെടാൻ ഇത്രയധികം ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ല. വെല്ലുവിളികളെ അദ്ദേഹം നേരിട്ട രീതി പ്രശംസനീയമാണ്." - മുഹമ്മദ് കൈഫ്
ഇന്ത്യയെ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച രോഹിത്, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ് ടീമുകൾക്കെതിരെ മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു പുറത്തെടുത്തത്. അടുത്തിടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിലും അദ്ദേഹം 79 റൺസ് നേടിയിരുന്നു. ഒന്നോ രണ്ടോ മത്സരങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ സ്കോറിന് പുറത്തായെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഇല്ലാതാകുന്നില്ലെന്ന് കൈഫ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വരുന്ന ലോകകപ്പ് വേളയിൽ രോഹിത്തിന് 40 വയസ് പിന്നിടുമെങ്കിലും പ്രായമല്ല ഫോമാണ് ടീമിലെ സ്ഥാനം നിർണയിക്കേണ്ടത്. വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ ടൂർണമെന്റുകളിൽ രോഹിത് ശർമ്മയുടെയും വിരാട് കോഹ്ലിയുടെയും പരിചയസമ്പത്ത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ഏറെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും കൈഫ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര 3-0 ന് ഇന്ത്യ തൂത്തുവാരിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കൈഫിന്റെ ഈ പ്രതികരണം.