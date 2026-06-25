ദക്ഷിണ കൊറിയയെ അട്ടിമറിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക; ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ടിൽ
മെക്സിക്കോ സിറ്റി: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ വൻ അട്ടിമറിയുമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. ഗ്രൂപ്പ് എയിലെ നിർണായക മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് തകർത്ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ലോകകപ്പിന്റെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി.
മത്സരത്തിന്റെ 63-ാം മിനിറ്റിൽ താരം താപെലോ മാസെകോ (Thapelo Maseko) നേടിയ തകർപ്പൻ ഗോളാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് (ബഫാന ബഫാന) ചരിത്ര വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ഷെപാംഗ് മൊറേമിയുടെ പാസിൽ നിന്നായിരുന്നു മാസെകോയുടെ ഗോൾ.
ഈ വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ മെക്സിക്കോയ്ക്ക് പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് (റൗണ്ട് ഓഫ് 32) മുന്നേറി. ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന നോക്കൗട്ട് മത്സരത്തിൽ കാനഡയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ എതിരാളികൾ. തോൽവിയോടെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ട ദക്ഷിണ കൊറിയക്ക് ഇനി മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ഫലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് മാത്രമേ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് സാധ്യതയുള്ളൂ. കൊറിയൻ സൂപ്പർ താരം സൺ ഹെയുങ്-മിനെ ആദ്യ ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്ന ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കോച്ചിന്റെ തീരുമാനം കനത്ത തിരിച്ചടിയായി മാറി.