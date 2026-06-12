ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ തകർത്ത് ദക്ഷിണ കൊറിയക്ക് തകർപ്പൻ വിജയം
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് എ പോരാട്ടത്തിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെതിരെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ദക്ഷിണ കൊറിയക്ക് ആവേശകരമായ വിജയം. ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് രണ്ടാം പകുതിയിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾ തിരിച്ചടിച്ച് കൊറിയൻ പട അട്ടിമറി വിജയം നേടിയത്.
മത്സര റിപ്പോർട്ട് (Match Report)
മെക്സിക്കോയിലെ ഗ്വാഡലഹാര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇരുടീമുകൾക്കും ഗോളുകളൊന്നും നേടാനായില്ല. കൊറിയൻ നായകൻ സൺ ഹങ് മിന്നിന് ലഭിച്ച മികച്ച അവസരങ്ങൾ ചെക്ക് ഗോൾകീപ്പർ മാറ്റേജ് കോവാർ തടഞ്ഞിട്ടു.
58-ാം മിനിറ്റ് (ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ഗോൾ): മത്സരത്തിന്റെ 58-ാം മിനിറ്റിൽ വ്ലാഡിമിർ കൂഫാലിന്റെ ലോങ്ങ് ത്രോയിൽ നിന്നും ക്യാപ്റ്റൻ ലാഡിസ്ലാവ് ക്രെജ്ചി ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ഗോൾ നേടി ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു (1-0).
66-ാം മിനിറ്റ് (ദക്ഷിണ കൊറിയ സമനില ഗോൾ): ഗോൾ വഴങ്ങിയതോടെ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയ കൊറിയ 66-ാം മിനിറ്റിൽ സമനില പിടിച്ചു. മിഡ്ഫീൽഡർ ഹാംഗ് ഇൻ-ബിയോം (Hwang In-beom) ചെക്ക് പ്രതിരോധത്തെയും ഗോൾകീപ്പറെയും ചിപ്പ് ചെയ്ത് മറികടന്ന് മനോഹരമായ ഒരു ഫീൽഡ് ഗോൾ സ്വന്തമാക്കി (1-1).
80-ാം മിനിറ്റ് (വിജയഗോൾ): 80-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഓ ഹിയോൻ-ഗ്യൂ (Oh Hyeon-gyu) കൊറിയയുടെ വിജയഗോൾ നേടി. ഹാംഗ് ഇൻ-ബിയോമിന്റെ മികച്ച അസിസ്റ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു ഈ ഗോൾ.
ഇതിനിടയിൽ 76-ാം മിനിറ്റിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ഒരു ഗോൾ കൂടി നേടിയെങ്കിലും റഫറി അത് ഓഫ്സൈഡ് വിളിച്ചതിനാൽ അനുവദിച്ചില്ല.