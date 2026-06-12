ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ തകർത്ത് ദക്ഷിണ കൊറിയക്ക് തകർപ്പൻ വിജയം

By  Metro Desk Jun 12, 2026, 09:38 IST
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2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് എ പോരാട്ടത്തിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെതിരെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ദക്ഷിണ കൊറിയക്ക് ആവേശകരമായ വിജയം. ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് രണ്ടാം പകുതിയിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾ തിരിച്ചടിച്ച് കൊറിയൻ പട അട്ടിമറി വിജയം നേടിയത്.

​മത്സര റിപ്പോർട്ട് (Match Report)

​മെക്സിക്കോയിലെ ഗ്വാഡലഹാര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇരുടീമുകൾക്കും ഗോളുകളൊന്നും നേടാനായില്ല. കൊറിയൻ നായകൻ സൺ ഹങ് മിന്നിന് ലഭിച്ച മികച്ച അവസരങ്ങൾ ചെക്ക് ഗോൾകീപ്പർ മാറ്റേജ് കോവാർ തടഞ്ഞിട്ടു.

58-ാം മിനിറ്റ് (ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ഗോൾ): മത്സരത്തിന്റെ 58-ാം മിനിറ്റിൽ വ്ലാഡിമിർ കൂഫാലിന്റെ ലോങ്ങ് ത്രോയിൽ നിന്നും ക്യാപ്റ്റൻ ലാഡിസ്ലാവ് ക്രെജ്ചി ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ഗോൾ നേടി ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു (1-0).

66-ാം മിനിറ്റ് (ദക്ഷിണ കൊറിയ സമനില ഗോൾ): ഗോൾ വഴങ്ങിയതോടെ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയ കൊറിയ 66-ാം മിനിറ്റിൽ സമനില പിടിച്ചു. മിഡ്ഫീൽഡർ ഹാംഗ് ഇൻ-ബിയോം (Hwang In-beom) ചെക്ക് പ്രതിരോധത്തെയും ഗോൾകീപ്പറെയും ചിപ്പ് ചെയ്ത് മറികടന്ന് മനോഹരമായ ഒരു ഫീൽഡ് ഗോൾ സ്വന്തമാക്കി (1-1).

80-ാം മിനിറ്റ് (വിജയഗോൾ): 80-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഓ ഹിയോൻ-ഗ്യൂ (Oh Hyeon-gyu) കൊറിയയുടെ വിജയഗോൾ നേടി. ഹാംഗ് ഇൻ-ബിയോമിന്റെ മികച്ച അസിസ്റ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു ഈ ഗോൾ.

​ഇതിനിടയിൽ 76-ാം മിനിറ്റിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ഒരു ഗോൾ കൂടി നേടിയെങ്കിലും റഫറി അത് ഓഫ്‌സൈഡ് വിളിച്ചതിനാൽ അനുവദിച്ചില്ല.

​മത്സര പ്രതികരണങ്ങൾ (Reaction)

കൊറിയൻ ക്യാമ്പ്: ആദ്യ മത്സരത്തിലെ ഈ ജയം കൊറിയൻ ടീമിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഇരട്ടിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് എ-യിൽ ശക്തരായ മെക്സിക്കോയോടൊപ്പം മുന്നേറാൻ ഈ 3 പോയിന്റുകൾ കൊറിയക്ക് നിർണായകമാകും. രണ്ടാം പകുതിയിൽ വരുത്തിയ തന്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

ചെക്ക് ക്യാമ്പ്: 20 വർഷത്തിന് ശേഷം ലോകകപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന് ഈ തോൽവി വൻ തിരിച്ചടിയായി. ആദ്യ ഗോൾ നേടി ലീഡ് എടുത്തിട്ടും പ്രതിരോധത്തിലെ പിഴവുകളാണ് ടീമിന് വിനയായത്. അടുത്ത മത്സരങ്ങളിൽ അവർക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരേണ്ടതുണ്ട്.

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