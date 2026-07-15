ഫ്രാൻസിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി സ്പെയിൻ; കിരീട ഫേവറിറ്റുകൾ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്ത്: ലാ റോജ ഫൈനലിൽ
ഡാളസ് (ടെക്സസ്): ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ന്റെ ആദ്യ സെമി ഫൈനലിൽ വൻ അട്ടിമറി. കിരീടം നേടാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഫ്രാൻസിനെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് സ്പെയിൻ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടി. ടെക്സസിലെ ഡാളസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ പൂർണ്ണ മേധാവിത്വം പുലർത്തിയാണ് സ്പെയിൻ ഫൈനൽ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കിയത്.
മത്സരത്തിന്റെ 22-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കൃത്യമായി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് മിക്കൽ ഒയാർസബാൽ സ്പെയിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. തുടർന്ന് 58-ാം മിനിറ്റിൽ പെഡ്രോ പോറോ നേടിയ തകർപ്പൻ ഗോൾ ഫ്രാൻസിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും അടച്ചു.
കിലിയൻ എംബാപ്പെ നയിച്ച ഫ്രഞ്ച് പടയ്ക്ക് സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധ കോട്ട തകർക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഈ വിജയത്തോടെ 2010-ന് ശേഷം ആദ്യമായി സ്പെയിൻ ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ അർജന്റീന - ഇംഗ്ലണ്ട് മത്സരത്തിലെ വിജയികളെ സ്പെയിൻ നേരിടും.