ഫ്രാൻസിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി സ്പെയിൻ തന്നെ; ഫ്രഞ്ചുപടയെ വിറപ്പിക്കാൻ 'ലാ റോജ' ഒരുങ്ങുന്നതിന്റെ 5 കാരണങ്ങൾ
നിലവിലെ ലോകകപ്പിൽ കിരീടം നിലനിർത്താൻ പോന്ന കരുത്തുമായി മുന്നേറുന്ന ഫ്രാൻസിന് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ കെൽപ്പുള്ള ടീം സ്പെയിൻ മാത്രമാണെന്നാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ വിലയിരുത്തലുകൾ. റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ൽ ഓസ്ട്രിയയെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് സ്പെയിൻ തങ്ങളുടെ വിശ്വരൂപം കാട്ടിക്കഴിഞ്ഞു.
ഫ്രാൻസിന് സ്പെയിൻ ഏറ്റവും വലിയ തലവേദനയാകാൻ പോകുന്നതിന്റെ അഞ്ച് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
1. ലാമിൻ യമാലിന്റെ മാന്ത്രിക ഫോമും അപാര ആത്മവിശ്വാസവും
സ്പെയിനിന്റെ 18 കാരനായ വണ്ടർ കിഡ് ലാമിൻ യമാൽ മിന്നും ഫോമിലാണ്. പരിക്ക് മാറി പൂർണ്ണ ഫിറ്റ്നസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ യമാൽ ഏത് പ്രതിരോധ നിരയെയും കീറിമുറിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളവനാണ്. "ഫ്രാൻസ് ഞങ്ങളേക്കാൾ മികച്ചവരല്ല, ഇത്തവണ ലോകകപ്പ് ഞങ്ങൾ നേടും" എന്ന യമാലിന്റെ സമീപകാലത്തെ പരസ്യ പ്രസ്താവന സ്പാനിഷ് നിരയുടെ ഉയർന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ തെളിവാണ്.
2. റോഡ്രി-പെഡ്രി-ഒൽമോ മധ്യനിരയിലെ തന്ത്രങ്ങൾ
കോച്ച് ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫ്യൂന്റെ കണ്ടെത്തിയ മധ്യനിരയിലെ കൂട്ടുകെട്ട് സ്പെയിനിനെ കൂടുതൽ അപകടകാരിയാക്കുന്നു. ഡിഫൻസീവ് റോളിൽ റോഡ്രിയും, ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേമേക്കറായി പെഡ്രിയും, തൊട്ടുമുന്നിൽ അറ്റാക്കിങ് മിഡ്ഫീൽഡറായി ഡാനി ഒൽമോയും അണിനിരക്കുന്ന ഈ ത്രയം കളി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ കരുത്തുറ്റ മധ്യനിരയ്ക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തും.
3. ഉനായ് സിമോണിന്റെ ചരിത്രപരമായ ക്ലീൻ ഷീറ്റ് റെക്കോർഡ്
സ്പെയിനിന്റെ പ്രതിരോധവും ഗോൾകീപ്പിംഗും ഈ ടൂർണമെന്റിൽ വൻ മതിലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഓസ്ട്രിയക്കെതിരായ മത്സരത്തിലും ക്ലീൻ ഷീറ്റ് നിലനിർത്തിയതോടെ ഇതിഹാസ താരം ഇക്കർ കസീയസിന്റെ റെക്കോർഡാണ് ഗോൾകീപ്പർ ഉനായ് സിമോൺ മറികടന്നത്. പൗ കുബാർസി, അയ്മെറിക് ലപ്പോർട്ടെ എന്നിവരടങ്ങുന്ന പ്രതിരോധ നിരയെ ഭേദിക്കുക കിലിയൻ എംബാപ്പെക്കും സംഘത്തിനും അത്ര എളുപ്പമാകില്ല.
4. ബോക്സിനുള്ളിലെ ക്ലിനിക്കൽ ഫിനിഷിംഗ് (മിക്കൽ ഒയാർസബാൽ)
യൂറോ കപ്പ് ഫൈനലിലെ ഹീറോ ആയ മിക്കൽ ഒയാർസബാൽ നിലവിൽ തകർപ്പൻ ഫിനിഷിംഗ് ഫോമിലാണ്. ഓസ്ട്രിയക്കെതിരെ ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടി താൻ എത്രത്തോളം അപകടകാരിയാണെന്ന് താരം തെളിയിച്ചു. പെഡ്രോ പോറോയുടെ അപ്രതീക്ഷിത മുന്നേറ്റങ്ങളും സ്പെയിനിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു.
5. യൂറോ കപ്പിലെ മാനസിക മേധാവിത്വം
യൂറോ 2024 സെമി ഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സ്പെയിൻ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറിയതും പിന്നീട് കിരീടം ചൂടിയതും. ആ വലിയ ടൂർണമെന്റിലെ വിജയം സ്പെയിനിന് ഫ്രാൻസിനെതിരെ കൃത്യമായ ഒരു മാനസിക മേധാവിത്വം (Psychological Advantage) നൽകുന്നുണ്ട്. ഫ്രാൻസിന്റെ കളിയ ശൈലിയെ എങ്ങനെ പൂട്ടണമെന്ന് കോച്ച് ഡി ലാ ഫ്യൂന്റെയ്ക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം.
സ്പെയിനിന്റെയും ഫ്രാൻസിന്റെയും നിലവിലെ ഫോം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, ഇരുവരും നേർക്കുനേർ വന്നാൽ അത് ഈ ലോകകപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പോരാട്ടമായി മാറുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.