ബെഥേൽ കൊടുങ്കാറ്റ്! വാംഖഡെയിൽ വിറച്ച് ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ; ഇംഗ്ലണ്ട് പൊരുതുന്നു
ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 254 റൺസ് എന്ന ഹിമാലയൻ ലക്ഷ്യത്തിന് മുന്നിൽ പതറാതെ ഇംഗ്ലണ്ട്. യുവതാരം ജേക്കബ് ബെഥേലിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗാണ് മത്സരത്തെ ആവേശകരമായ അന്ത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. വെറും 19 പന്തിൽ നിന്ന് അർദ്ധ സെഞ്ച്വറി തികച്ച ബെഥേൽ, നിലവിൽ 38 പന്തിൽ 83 റൺസുമായി ക്രീസിലുണ്ട്. 16 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 193 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ്.
മത്സരത്തിലെ പ്രധാന അപ്ഡേറ്റുകൾ:
- ബെഥേലിന്റെ റെക്കോർഡ് പ്രകടനം: ടി20 ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ടിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ അർദ്ധ സെഞ്ച്വറികളിലൊന്ന് (19 പന്തിൽ 50) ബെഥേൽ സ്വന്തമാക്കി. വരുൺ ചക്രവർത്തിയുടെ ഒരോവറിൽ മൂന്ന് സിക്സറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 23 റൺസാണ് താരം അടിച്ചെടുത്തത്.
- വിക്കറ്റ് വേട്ട: മികച്ച രീതിയിൽ ബാറ്റ് ചെയ്ത വിൽ ജാക്സിനെ (35) അർഷ്ദീപ് സിംഗ് പുറത്താക്കി. അക്ഷർ പട്ടേലിന്റെ തകർപ്പൻ ഫീൽഡിംഗാണ് ഈ വിക്കറ്റിൽ നിർണ്ണായകമായത്.
- ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധം: ജസ്പ്രീത് ബുംറ തന്റെ മൂന്നാം ഓവറിൽ 8 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സാം കറനാണ് (11*) ഇപ്പോൾ ബെഥേലിന് കൂട്ട്.
വിജയലക്ഷ്യം ഇങ്ങനെ:
ഇംഗ്ലണ്ടിന് ജയിക്കാൻ ഇനി 24 പന്തിൽ 61 റൺസ് കൂടി വേണം. കൈവശം 5 വിക്കറ്റുകൾ ശേഷിക്കെ, ബെഥേൽ ക്രീസിലുള്ളത് ഇന്ത്യക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണ്. വാംഖഡെയിലെ ബാറ്റിംഗ് സൗഹൃദ പിച്ചിൽ ഈ റൺ റേറ്റ് മറികടക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന് സാധിക്കുമെന്നത് ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു.
വരുൺ ചക്രവർത്തി തന്റെ 4 ഓവറിൽ 64 റൺസ് വഴങ്ങിയത് ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ഇനി ബുംറയുടെയും അർഷ്ദീപിന്റെയും അവസാന ഓവറുകളാണ് മത്സരത്തിന്റെ വിധി തീരുമാനിക്കുക.
