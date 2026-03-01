സഞ്ജു കൊടുങ്കാറ്റ്! വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ; വിൻഡീസിനെതിരെ 5 വിക്കറ്റ് വിജയം
Updated: Mar 1, 2026, 23:35 IST
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഉയർത്തിയ 196 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ, 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഓപ്പണർമാരെ നഷ്ടമായി പതറിയ ഇന്ത്യയെ സഞ്ജു സാംസണും സൂര്യകുമാർ യാദവും ചേർന്നാണ് മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത്.
സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിങ് വിസ്മയം:
- 97 റൺസ്:* 50 പന്തിൽ നിന്നും പുറത്താകാതെ 97 റൺസെടുത്ത സഞ്ജു സാംസൺ ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിന്റെ നട്ടെല്ലായി. 9 ഫോറുകളും 3 സിക്സറുകളും ആ ഇന്നിംഗ്സിന് കരുത്തേകി.
- പുതിയ റെക്കോർഡ്: ടി20 ലോകകപ്പ് റൺ ചേസിംഗിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരം നേടുന്ന ഉയർന്ന സ്കോർ എന്ന വിരാട് കോലിയുടെ റെക്കോർഡ് (82*) സഞ്ജു ഇന്ന് മറികടന്നു.
- നിർണ്ണായക പങ്കാളിത്തം: ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവിനൊപ്പം ചേർന്ന് സഞ്ജു 50 റൺസിന്റെ നിർണ്ണായക കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. അവസാന ഓവറുകളിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും ശിവം ദുബെയും സഞ്ജുവിന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി.
വിൻഡീസ് ഇന്നിംഗ്സ്:
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് വേണ്ടി ഷായ് ഹോപ്പും റോസ്റ്റൺ ചേസും മികച്ച തുടക്കം നൽകിയെങ്കിലും മധ്യ ഓവറുകളിൽ ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ ഇരട്ട പ്രഹരം അവരെ തളച്ചു. എങ്കിലും അവസാന ഓവറുകളിൽ ജേസൺ ഹോൾഡറും (37*) റോവ്മാൻ പവലും (34*) ചേർന്ന് വിൻഡീസിനെ 195 എന്ന സ്കോറിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
അടുത്ത ഘട്ടം: സെമി ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ഇനി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടും. മാർച്ച് 5-ന് മുംബൈയിലെ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഈ പോരാട്ടം.