എലാങ്കയിലൂടെ സ്വീഡൻ ഒരു ഗോൾ മടക്കി; എങ്കിലും നെതർലൻഡ്സിന് വ്യക്തമായ മേധാവിത്വം
Jun 21, 2026, 00:08 IST
ഹൂസ്റ്റൺ: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരത്തിൽ സ്വീഡനെതിരെ നെതർലൻഡ്സിന് തകർപ്പൻ മുന്നേറ്റം. മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് (4-1) നെതർലൻഡ്സ് ഏറെ മുന്നിലാണ്.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ബ്രയാൻ ബ്രോബി നേടിയ രണ്ട് ഗോളുകളുടെ കരുത്തിൽ നെതർലൻഡ്സ് മത്സരത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ പിടിമുറുക്കിയിരുന്നു (5', 17'). രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ കോഡി ഗാക്പോ തുടർച്ചയായി രണ്ട് ഗോളുകൾ കൂടി കണ്ടെത്തിയതോടെ (47', 54') ഡച്ച് പടയുടെ ലീഡ് 4-0 ആയി ഉയർന്നു.
എന്നാൽ 55-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി കളത്തിലിറങ്ങിയ ആന്റണി എലാങ്ക 59-ാം മിനിറ്റിൽ സ്വീഡനായി ഒരു ഗോൾ മടക്കി ടീമിന് നേരിയ പ്രതീക്ഷ നൽകി. എങ്കിലും കളിക്കളത്തിൽ പൂർണ്ണ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന നെതർലൻഡ്സിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സ്വീഡൻ കഠിനമായി ശ്രമിക്കുകയാണ്.