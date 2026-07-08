കൊളംബിയയെ ഷൂട്ടൗട്ടിൽ വീഴ്ത്തി സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ; 72 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം
വാൻകൂവർ: ആവേശം അന്ത്യം വരെ നീണ്ടുനിന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 പ്രീ-ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ കൊളംബിയയെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ മറികടന്ന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. നിശ്ചിത സമയത്തും അധിക സമയത്തും ഇരു ടീമുകൾക്കും ഗോളുകളൊന്നും നേടാനാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് (0-0) മത്സരം പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീണ്ടത്. ഷൂട്ടൗട്ടിൽ 4-3 എന്ന സ്കോറിനാണ് സ്വിസ് പട വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ഷൂട്ടൗട്ടിൽ സ്വിസ് ഗോൾകീപ്പർ ഗ്രെഗർ കോബലിന്റെ മികച്ച പ്രകടനവും റൂബൻ വർഗാസ് എടുത്ത നിർണായകമായ അഞ്ചാം പെനാൽറ്റിയുമാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് ചരിത്ര വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. കൊളംബിയൻ താരം കുച്ചോ ഹെർണാണ്ടസിന്റെ കിക്ക് കോബൽ തടുത്തിട്ടപ്പോൾ, ക്യാപ്റ്റൻ ഡാവിൻസൺ സാഞ്ചസിന്റെ കിക്ക് ക്രോസ്ബാറിലിടിച്ച് പുറത്തുപോയി.
1954-ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ലോകകപ്പിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ യോഗ്യത നേടുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ എതിരാളികൾ. ജൂലൈ 11 ശനിയാഴ്ച കാൻസാസ് സിറ്റിയിലാണ് ഈ വമ്പൻ പോരാട്ടം നടക്കുക.