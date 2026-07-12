അർജന്റീനയ്ക്കെതിരെ എൻഡോയെയിലൂടെ സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡിന് സമനില; പിന്നാലെ ചരിത്ര നാടകീയതയുമായി എംബോളോയ്ക്ക് ചുവപ്പ് കാർഡ്

By  Metro Desk Jul 12, 2026, 08:20 IST
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2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയ്ക്കെതിരായ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ. പത്താം മിനിറ്റിൽ അലക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്ററിലൂടെ മുന്നിലെത്തിയ അർജന്റീനയെ 67-ാം മിനിറ്റിൽ ദാൻ എൻഡോയെ നേടിയ മിന്നും ഗോളിലൂടെ സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ് സമനിലയിൽ തളച്ചു. റിക്കാർഡോ റോഡ്രിഗസുമായി ചേർന്നുള്ള മികച്ചൊരു വൺ-ടു മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിലാണ് എൻഡോയെ അർജന്റീന ഗോളി എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസിനെ കീഴടക്കിയത്.

​എന്നാൽ ഗോൾ ആഘോഷത്തിന്റെ ആവേശം അടങ്ങും മുൻപ് സ്വിസ് പടയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയേറ്റു. 72-ാം മിനിറ്റിൽ ബോക്സിനുള്ളിൽ അർജന്റീന താരം ലിയാൻഡ്രോ പരേഡെസിന്റെ ഫൗളിൽ വീണതിന് റഫറി ആദ്യം പരേഡെസിന് മഞ്ഞക്കാർഡ് നൽകിയെങ്കിലും VAR (വീഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി) പരിശോധനയിൽ അത് എംബോളോയുടെ ഡൈവിംഗ് (Simulation) ആണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ പരേഡെസിന്റെ കാർഡ് റദ്ദാക്കുകയും, മത്സരത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു മഞ്ഞക്കാർഡ് വാങ്ങിയിരുന്ന എംബോളോയ്ക്ക് രണ്ടാമത്തെ മഞ്ഞക്കാർഡും ഒപ്പം ചുവപ്പ് കാർഡും നൽകി റഫറി പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. കൺമുന്നിൽ കളി മാറിമറിഞ്ഞതോടെ കണ്ണീരോടെയാണ് സ്വിസ് സ്ട്രൈക്കർ കളം വിട്ടത്. 

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