ടി20 ലോകകപ്പ്: ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ തോൽവി; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോട് 76 റൺസിന് തകർന്നു
അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന സൂപ്പർ 8 പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം തോൽവി അറിയാതെ മുന്നേറിയ ഇന്ത്യയെ 76 റൺസിന് തകർത്ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ആധികാരിക വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ഇതോടെ ഇന്ത്യയുടെ അപരാജിത കുതിപ്പിന് അറുതിയായി.
മത്സരത്തിന്റെ ചുരുക്കം:
- ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ബാറ്റിംഗ്: ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 187/7 എന്ന മികച്ച സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. ഡേവിഡ് മില്ലറുടെ തകർപ്പൻ അർദ്ധ സെഞ്ച്വറിയും (35 പന്തിൽ 63), ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസിന്റെ (45) പ്രകടനവുമാണ് അവർക്ക് കരുത്തായത്.
- ഇന്ത്യയുടെ തകർച്ച: 188 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് തുടക്കം മുതൽ പാളി. ഓപ്പണർമാരായ ഇഷാൻ കിഷനും തിലക് വർമ്മയും പരാജയപ്പെട്ടു. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മത്സരത്തിലും പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായ അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെ ഫോം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശങ്കയാകുന്നു.
- സ്കോർ നില: ഇന്ത്യ 18.4 ഓവറിൽ 111 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. ശിവം ദുബെ (42) മാത്രമാണ് അല്പമെങ്കിലും പൊരുതി നോക്കിയത്.
- ബൗളിംഗ് പ്രകടനം: ഇന്ത്യക്കായി ജസ്പ്രീത് ബുംറ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയെങ്കിലും മറ്റ് ബൗളർമാർക്ക് റൺസ് നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി കേശവ് മഹാരാജ്, മാർക്കോ ജാൻസൻ എന്നിവർ മികച്ച ബൗളിംഗ് കാഴ്ചവെച്ചു.
പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ:
സൂപ്പർ 8 ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിലെ ഈ തോൽവി ഇന്ത്യയുടെ സെമി ഫൈനൽ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന സിംബാബ്വെ, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നിവർക്കെതിരെയുള്ള മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിർണ്ണായകമാണ്.
