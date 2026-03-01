ടി20 ലോകകപ്പ്: വിൻഡീസിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് ടോസ്; ആദ്യം ബൗൾ ചെയ്യും
Mar 1, 2026, 18:59 IST
കൊൽക്കത്ത: ടി20 ലോകകപ്പിലെ സെമി ഫൈനൽ ബെർത്ത് ഉറപ്പിക്കാനുളള നിർണ്ണായക മത്സരത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ ഇന്ത്യ പന്തെറിയും. ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ നായകൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഈഡൻ ഗാർഡൻസിലെ പിച്ചിൽ രണ്ടാമത് ബാറ്റിംഗ് കൂടുതൽ എളുപ്പമാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ഇന്ത്യ ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- നിർണ്ണായക മത്സരം: ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് സെമിയിലെത്തുന്ന നാലാമത്തെ ടീമിനെ ഇന്നത്തെ വിജയികൾ തീരുമാനിക്കും.
- ടീം മാറ്റങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. വിൻഡീസ് നിരയിൽ ബ്രാൻഡൻ കിംഗിന് പകരം സ്പിന്നർ അക്കീൽ ഹൊസൈൻ ടീമിലെത്തി.
- റെക്കോർഡ്: ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ വിൻഡീസിനെതിരെ കളിച്ച നാല് മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യയാണ് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
പ്ലേയിംഗ് ഇലവൻ (Playing XI):
|
ഇന്ത്യ (India)
|
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് (West Indies)
|
അഭിഷേക് ശർമ്മ
|
ഷായ് ഹോപ്പ് (C/WK)
|
ഇഷാൻ കിഷൻ
|
റോസ്റ്റൺ ചേസ്
|
സഞ്ജു സാംസൺ (WK)
|
ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മെയർ
|
സൂര്യകുമാർ യാദവ് (C)
|
നിക്കോളാസ് പൂരൻ
|
തിലക് വർമ്മ
|
റോവ്മാൻ പവൽ
|
ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ
|
ഷെർഫെയ്ൻ റൂഥർഫോർഡ്
|
റിങ്കു സിംഗ്
|
റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ്
|
അക്സർ പട്ടേൽ
|
ജേസൺ ഹോൾഡർ
|
വരുൺ ചക്രവർത്തി
|
അക്കീൽ ഹൊസൈൻ
|
ജസ്പ്രീത് ബുംറ
|
ഗുഡകേഷ് മോട്ടി
|
അർഷ്ദീപ് സിംഗ്
|
ഷമർ ജോസഫ