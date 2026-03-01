ടി20 ലോകകപ്പ്: വിൻഡീസിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് ടോസ്; ആദ്യം ബൗൾ ചെയ്യും

T20

കൊൽക്കത്ത: ടി20 ലോകകപ്പിലെ സെമി ഫൈനൽ ബെർത്ത് ഉറപ്പിക്കാനുളള നിർണ്ണായക മത്സരത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ ഇന്ത്യ പന്തെറിയും. ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ നായകൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഈഡൻ ഗാർഡൻസിലെ പിച്ചിൽ രണ്ടാമത് ബാറ്റിംഗ് കൂടുതൽ എളുപ്പമാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ഇന്ത്യ ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • നിർണ്ണായക മത്സരം: ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് സെമിയിലെത്തുന്ന നാലാമത്തെ ടീമിനെ ഇന്നത്തെ വിജയികൾ തീരുമാനിക്കും.
  • ടീം മാറ്റങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. വിൻഡീസ് നിരയിൽ ബ്രാൻഡൻ കിംഗിന് പകരം സ്പിന്നർ അക്കീൽ ഹൊസൈൻ ടീമിലെത്തി.
  • റെക്കോർഡ്: ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ വിൻഡീസിനെതിരെ കളിച്ച നാല് മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യയാണ് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പ്ലേയിംഗ് ഇലവൻ (Playing XI):

ഇന്ത്യ (India)

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് (West Indies)

അഭിഷേക് ശർമ്മ

ഷായ് ഹോപ്പ് (C/WK)

ഇഷാൻ കിഷൻ

റോസ്റ്റൺ ചേസ്

സഞ്ജു സാംസൺ (WK)

ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മെയർ

സൂര്യകുമാർ യാദവ് (C)

നിക്കോളാസ് പൂരൻ

തിലക് വർമ്മ

റോവ്മാൻ പവൽ

ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ

ഷെർഫെയ്ൻ റൂഥർഫോർഡ്

റിങ്കു സിംഗ്

റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ്

അക്സർ പട്ടേൽ

ജേസൺ ഹോൾഡർ

വരുൺ ചക്രവർത്തി

അക്കീൽ ഹൊസൈൻ

ജസ്പ്രീത് ബുംറ

ഗുഡകേഷ് മോട്ടി

അർഷ്ദീപ് സിംഗ്

ഷമർ ജോസഫ

