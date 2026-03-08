ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ 2026: കിരീടം നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യ; പ്രതീക്ഷയായി മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരുന്ന ആ വലിയ നിമിഷം ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നു. 2026 ഐസിസി പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ, കരുത്തരായ ന്യൂസിലൻഡിനെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി 7 മണിക്കാണ് ഈ ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിന് തുടക്കമാകുന്നത്. ഏകദേശം 1.3 ലക്ഷത്തിലധികം കാണികളെ സാക്ഷിയാക്കി നടക്കുന്ന ഈ മത്സരം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ചരിത്രാവസരവുമാണ് — സ്വന്തം നാട്ടിൽ തുടർച്ചയായി ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം നിലനിർത്തുന്ന ആദ്യ ടീമായി മാറാനുള്ള അവസരം.
ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഇന്ത്യ
2024-ൽ നേടിയ കിരീടം നിലനിർത്തുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യവുമായാണ് ഇന്ത്യ ഇന്നത്തെ ഫൈനലിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം സമതുലിത പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച ടീം, സെമിഫൈനലിൽ ശക്തരായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 7 റൺസിന് കീഴടക്കി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി. ബാറ്റിംഗിലും ബൗളിംഗിലും ഒരുപോലെ ശക്തമായ പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം കാഴ്ചവെച്ചത്.
ബൗളിംഗ് നിരയിൽ ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ കൃത്യതയും, ടൂർണമെന്റിൽ ഇതിനകം തന്നെ 13 വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ വരുൺ ചക്രവർത്തിയുടെ മായാജാലവും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ആയുധങ്ങളാണ്. സമ്മർദ്ദ ഘട്ടങ്ങളിലും കൃത്യമായ ബൗളിംഗ് നടത്തി മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റാൻ ഇവർക്കാകുന്നുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗിന്റെ ഹൃദയമായി സഞ്ജു സാംസൺ
ഇന്ത്യയുടെ ഈ വിജയയാത്രയിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചത് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണാണ്. ടൂർണമെന്റിലെ നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി മികച്ച ഇന്നിംഗ്സുകൾ കളിച്ച സഞ്ജു, രണ്ട് തവണ ‘പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്’ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി ഇതിനകം തന്നെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ സെമിഫൈനലിൽ വെറും 42 പന്തിൽ 89 റൺസ് നേടിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിംഗ്സാണ് ഇന്ത്യയെ ഫൈനലിലേക്ക് നയിച്ചത്. അതിന് മുമ്പ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ സൂപ്പർ 8 മത്സരത്തിൽ പുറത്താകാതെ 97 റൺസ് നേടിയതും സഞ്ജുവിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്തിയ പ്രകടനമായിരുന്നു.
ഫൈനലിലും ഈ ഫോം തുടർന്നാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മൂന്നാമത്തെ ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കാൻ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. ടൂർണമെന്റിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച ഇഷാൻ കിഷനും ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവും സഞ്ജുവിന് ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്.
ന്യൂസിലൻഡ് – എപ്പോഴും അപകടകാരിയായ എതിരാളി
മറുവശത്ത്, മിച്ചൽ സാന്റ്നർ നയിക്കുന്ന ന്യൂസിലൻഡ് ടീമും ഒരുപോലെ കരുത്തുറ്റവരാണ്. സെമിഫൈനലിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് അവർ ഫൈനലിലേക്ക് എത്തിയത്.
ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളുടെ നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എപ്പോഴും കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ടീമാണ് ന്യൂസിലൻഡ്. 2021-ലെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിലും 2025-ലെ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഫൈനലിലും ഈ രണ്ട് ടീമുകളും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഇതിനകം തന്നെ ആരാധകർക്ക് ഓർമയിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈനൽ പോരാട്ടം അവസാന പന്ത് വരെ ആവേശകരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ചുവടുകൂടി
ടി20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ തുടർച്ചയായി കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ ടീമായി മാറാനുള്ള അവസരമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇന്ന് മുന്നിലുള്ളത്. സ്വന്തം നാട്ടിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരുടെ പിന്തുണയും, മികച്ച ഫോമിലുള്ള താരങ്ങളുടെ പ്രകടനവും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു.
സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നും വീണ്ടും തീപ്പൊരി പാറുകയും, അഹമ്മദാബാദിലെ ആകാശത്ത് ഇന്ത്യൻ പതാക ഉയരുകയും ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ. ക്രിക്കറ്റ് ലോകം മുഴുവൻ കണ്ണുനട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഫൈനൽ പോരാട്ടം ചരിത്രത്തിൽ ഇടംപിടിക്കുമോ എന്നതാണ് ഇനി കാത്തിരിക്കേണ്ടത്.