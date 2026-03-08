ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ: പവർപ്ലേയിൽ കിവികളുടെ നട്ടെല്ലൊടിച്ച് ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ; ഇന്ത്യ കിരീടത്തിലേക്ക്
Updated: Mar 8, 2026, 21:47 IST
256 റൺസ് എന്ന ഹിമാലയൻ ലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്ന ന്യൂസിലൻഡിന് തുടക്കത്തിലേ കനത്ത തിരിച്ചടി. ഇന്ത്യൻ പേസർമാരുടെ തകർപ്പൻ ബൗളിംഗിൽ പവർപ്ലേ ഓവറുകൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കും ന്യൂസിലൻഡിന് 3 നിർണ്ണായക വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി. ഇതോടെ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യക്ക് വ്യക്തമായ മേധാവിത്വം ലഭിച്ചു.
മത്സരത്തിലെ പ്രധാന അപ്ഡേറ്റുകൾ:
- ബുംറയുടെ തീപ്പൊരി: ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ അപകടകാരിയായ ഡെവോൺ കോൺവേയെ ക്ലീൻ ബൗൾഡ് ചെയ്ത് ജസ്പ്രീത് ബുംറ ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകി.
- അർഷ്ദീപിന്റെ ഇരട്ട പ്രഹരം: തന്റെ രണ്ടാം ഓവറിൽ കിവീസ് ക്യാപ്റ്റൻ കെയ്ൻ വില്യംസണെയും (4), ഫിൻ അല്ലനെയും (12) പുറത്താക്കി അർഷ്ദീപ് സിംഗ് ന്യൂസിലൻഡിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി.
- പവർപ്ലേ സ്കോർ: 8.1 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 72 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ് ന്യൂസിലൻഡ്.
- റൺ റേറ്റ് സമ്മർദ്ദം: ജയിക്കാൻ ഇനിയുള്ള 14 ഓവറിൽ 214 റൺസ് കൂടി വേണം. അതായത് ഓവറിൽ ശരാശരി 15-ലധികം റൺസ് വീതം എടുക്കേണ്ടി വരും.
അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സഞ്ജു സാംസണിന്റെയും അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെയും ബാറ്റിംഗ് വെടിക്കെട്ടിന് പിന്നാലെ ബൗളർമാരും താളം കണ്ടെത്തിയതോടെ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ മൂന്നാം ടി20 ലോകകിരീടത്തിന് തൊട്ടരികിലാണ്. സ്പിന്നർമാരായ കുൽദീപ് യാദവും അക്സർ പട്ടേലും മധ്യ ഓവറുകളിൽ എത്തുന്നതോടെ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ നില കൂടുതൽ പരുങ്ങലിലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.