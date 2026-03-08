ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ: ടോസ് നേടിയ ന്യൂസിലൻഡ് ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തു; ഇന്ത്യ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യും

By Metro DeskMar 8, 2026, 18:39 IST
T20

അഹമ്മദാബാദ്: ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കാത്തിരുന്ന ടി20 ലോകകപ്പ് കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തുടക്കമായി. നിർണ്ണായകമായ ഫൈനലിൽ ടോസ് നേടിയ ന്യൂസിലൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിംഗിന് അയച്ചു. രാത്രി 7 മണിക്കാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • വേദി: നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയം, അഹമ്മദാബാദ്.

  • ടോസ്: ന്യൂസിലൻഡ് (ഫീൽഡിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തു).
  • ഇന്ത്യൻ ലക്ഷ്യം: മൂന്നാം ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടവും, കിരീടം നിലനിർത്തുന്ന ആദ്യ രാജ്യമെന്ന ബഹുമതിയും.
  • ന്യൂസിലൻഡ് ലക്ഷ്യം: കന്നി ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം.

​തങ്ങളുടെ മൂന്നാം ലോകകിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംഘം ഇറങ്ങുന്നത്. സ്വന്തം മണ്ണിൽ കിരീടം ഉയർത്തുന്ന ആദ്യ ടീമെന്ന റെക്കോർഡും ഇന്ത്യയെ കാത്തിരിക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിലെ തങ്ങളുടെ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം കിരീട വിജയത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് കിവികളുടെ ശ്രമം.

​അഹമ്മദാബാദിലെ പിച്ചിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച (Dew) ഒരു പ്രധാന ഘടകമായതിനാൽ രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമിന് ഗുണമുണ്ടാകുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് ന്യൂസിലൻഡ് ആദ്യം ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നാൽ വലിയ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി കിവീസിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാനാണ് ടീം ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധതി.

