ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ: ടോസ് നേടിയ ന്യൂസിലൻഡ് ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തു; ഇന്ത്യ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യും
അഹമ്മദാബാദ്: ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കാത്തിരുന്ന ടി20 ലോകകപ്പ് കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തുടക്കമായി. നിർണ്ണായകമായ ഫൈനലിൽ ടോസ് നേടിയ ന്യൂസിലൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിംഗിന് അയച്ചു. രാത്രി 7 മണിക്കാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- വേദി: നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയം, അഹമ്മദാബാദ്.
- ടോസ്: ന്യൂസിലൻഡ് (ഫീൽഡിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തു).
- ഇന്ത്യൻ ലക്ഷ്യം: മൂന്നാം ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടവും, കിരീടം നിലനിർത്തുന്ന ആദ്യ രാജ്യമെന്ന ബഹുമതിയും.
- ന്യൂസിലൻഡ് ലക്ഷ്യം: കന്നി ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം.
തങ്ങളുടെ മൂന്നാം ലോകകിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംഘം ഇറങ്ങുന്നത്. സ്വന്തം മണ്ണിൽ കിരീടം ഉയർത്തുന്ന ആദ്യ ടീമെന്ന റെക്കോർഡും ഇന്ത്യയെ കാത്തിരിക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിലെ തങ്ങളുടെ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം കിരീട വിജയത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് കിവികളുടെ ശ്രമം.
അഹമ്മദാബാദിലെ പിച്ചിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച (Dew) ഒരു പ്രധാന ഘടകമായതിനാൽ രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമിന് ഗുണമുണ്ടാകുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് ന്യൂസിലൻഡ് ആദ്യം ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നാൽ വലിയ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി കിവീസിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാനാണ് ടീം ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധതി.