ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ: സഞ്ജുവും അഭിഷേകും തകർത്തടിക്കുന്നു; ഇന്ത്യക്ക് മിന്നും തുടക്കം

By Metro DeskUpdated: Mar 8, 2026, 19:38 IST
ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് വെടിക്കെട്ട് തുടക്കം. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കായി ഓപ്പണർമാരായ അഭിഷേക് ശർമ്മയും മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും ചേർന്ന് തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ആദ്യ 4 ഓവറിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ 50 കടന്നു.

മത്സരത്തിലെ പ്രധാന വിശേഷങ്ങൾ:

  • വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗ്: തുടക്കത്തിൽ അല്പം കരുതലോടെ കളിച്ച സഞ്ജുവും അഭിഷേകും പിന്നീട് കിവീസ് ബൗളർമാരെ കടന്നാക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
  • സഞ്ജുവിന്റെ സിക്സർ: മാറ്റ് ഹെൻറിയുടെ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ സിക്സർ പറത്തിയാണ് സഞ്ജു സാംസൺ തന്റെ ഫോം വ്യക്തമാക്കിയത്.
  • അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെ താണ്ഡവം: ലോക്കി ഫെർഗൂസൻ എറിഞ്ഞ നാലാം ഓവറിൽ രണ്ട് ഫോറും ഒരു സിക്സുമടക്കം 24 റൺസാണ് ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർമാർ അടിച്ചെടുത്തത്.
  • സ്കോർ നില: നിലവിൽ 64 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ വിക്കറ്റൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ 96 റൺസ് എന്ന ശക്തമായ നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ.

​അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിറഞ്ഞുകൂടിയ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തുന്ന തുടക്കമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ തന്നെ വലിയ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി ന്യൂസിലൻഡിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുക എന്ന തന്ത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർമാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

