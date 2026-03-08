ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ: സഞ്ജുവിന്റെ താണ്ഡവം; ന്യൂസിലൻഡിന് മുന്നിൽ 256 റൺസിന്റെ ഹിമാലയൻ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഇന്ത്യ
ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ കിവി ബൗളർമാരെ നിലംപരിശാക്കി ഇന്ത്യക്ക് റെക്കോർഡ് സ്കോർ. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗിന്റെ കരുത്തിൽ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ഇന്ത്യ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 255 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി. ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടീം ടോട്ടലാണിത്.
മത്സരത്തിലെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകൾ:
- സഞ്ജു സാംസൺ (89): വെറും 46 പന്തിൽ നിന്ന് 8 സിക്സറുകളും 5 ഫോറുകളുമടക്കം 89 റൺസെടുത്ത സഞ്ജുവായണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ നട്ടെല്ല്. സെഞ്ച്വറിക്ക് 11 റൺസ് അകലെ പുറത്തായെങ്കിലും കിവീസ് ബൗളർമാരുടെ ആത്മവിശ്വാസം തകർക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് സഞ്ജു കാഴ്ചവെച്ചത്.
- അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെ അർദ്ധ സെഞ്ച്വറി: തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച അഭിഷേക് 21 പന്തിൽ 52 റൺസെടുത്ത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വപ്നതുല്യമായ തുടക്കം നൽകി.
- ജിമ്മി നീഷത്തിന്റെ പോരാട്ടം: ഒരേ ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി നീഷം തിരിച്ചടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും (4 ഓവറിൽ 42 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റ്), അവസാന ഓവറുകളിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും റിങ്കു സിംഗും ചേർന്ന് സ്കോർ 250 കടത്തി.
- റെക്കോർഡ് സ്കോർ: 20 ഓവറിൽ 255/5. ടി20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഫൈനലിൽ പിറക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്കോറാണിത്.
മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങുന്ന ന്യൂസിലൻഡിന് കിരീടം നേടണമെങ്കിൽ ഓവറിൽ ശരാശരി 12.8 റൺസ് വീതം എടുക്കേണ്ടി വരും. അഹമ്മദാബാദിലെ പിച്ചിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജസ്പ്രീത് ബുംറയും അർഷ്ദീപ് സിംഗും നയിക്കുന്ന ബൗളിംഗ് നിരയെ നേരിടുക എന്നത് കിവീസിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും.
